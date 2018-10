Eine aus Kiel kommende Fähre liegt manövrierunfähig auf der Ostsee fest. Die Reederei teilte mit, auf der "Regina Seaways" habe es eine Rauchentwicklung gegeben. Niemand sei verletzt worden.

Eine Fähre aus Kiel mit 335 Menschen an Bord liegt nach technischen Problemen manövrierunfähig auf der Ostsee. Die Fähre war auf dem Weg von Kiel ins litauische Klaipeda.

Die dänische Reederei DFDS teilte mit, an Bord habe es eine Rauchentwicklung gegeben, woraufhin im Maschinenraum die Löschvorrichtungen angesprungen seien. Die Situation sei unter Kontrolle. Die Passagiere seien aber vorbeugend an Sammelpunkten zusammengerufen worden, um das Schiff notfalls evakuieren zu können. Dies sei aber nicht erforderlich. Niemand an Bord sei verletzt worden.

Das volle Ausmaß des Schadens lasse sich noch nicht abschätzen. Auch sei unklar, ob die Fähre aus eigener Kraft ihre Fahrt fortsetzen kann oder abgeschleppt werden muss.

Zuvor hatte das litauische Militär mitgeteilt, die Fähre sei vor der russischen Exklave Kaliningrad in Brand geraten. Vier Schiffe sowie ein Hubschrauber seien zur "Regina Seaways" geschickt worden. Nach Medienberichten gab es an Bord der "Regina Seaways" eine Explosion im Maschinenraum.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 02. Oktober 2018 um 15:25 Uhr.

