Facebook hat eine groß angelegte Hackerattacke gemeldet. 50 Millionen Nutzer seien von einer Sicherheitslücke betroffen gewesen, teilte das US-Unternehmen mit. Inzwischen sei das Datenleck behoben.

Die Internetplattform Facebook hat eine groß angelegte Hackerattacke gemeldet. Die Angreifer machten sich eine Sicherheitslücke zunutze, die fast 50 Millionen Konten betraf, wie das US-Unternehmen mitteilte. Das Problem sei am Donnerstag behoben worden, erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg.

Schwachstelle im Programmiercode genutzt

Das US-Unternehmen betonte, es nehme den Vorgang "sehr ernst" und habe die Justiz eingeschaltet. Bei Facebook hat man den Datenklau Anfang der Woche entdeckt. Hacker hatten offenbar eine Schwachstelle im Programmiercode des Netzwerks gefunden.

Facebook teilte mit, man könne derzeit weder sagen, woher der Hackerangriff kam noch welches genaue Ausmaß er gehabt habe. Rund 90 Millionen Nutzer wurden heute aus Sicherheitsgründen aus dem Netzwerk ausgeloggt.

Facebook seit Monaten in der Kritik

Der Hackangriff kommt für Facebook zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Seit Monaten steht das soziale Netzwerk wegen seines leichtsinnigen Umgangs mit den Daten seiner Nutzer in der Kritik. Viele Politiker in den USA und in der EU sind der Meinung, dass Facebook zu mächtig geworden ist.

Facebook war im Frühjahr wegen eines Datenskandals in eine schwere Krise geraten. Die Daten von rund 87 Millionen Nutzern des Onlinenetzwerks waren bei der britischen Firma Cambridge Analytica gelandet und sollen unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein.

Mit Informationen von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 28. September 2018 um 19:41 Uhr.