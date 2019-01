In einer Bäckerei in Paris hat es eine heftige Explosion gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei vermutet ein Gasleck. Sie ist wegen der "Gelbwesten"-Proteste verstärkt vor Ort und konnte schnell reagieren.

Im Zentrum von Paris hat es eine heftige Explosion gegeben. Diese ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ursprünglich sei die Feuerwehr wegen des Austretens von Gas zu der Bäckerei gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

Zerstörte Autos vor der Bäckerei

Die Explosion ereignete sich rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Fernsehbilder zeigen einen massiven Feuerwehreinsatz, Rauch drang aus dem Gebäude. Nach der Explosion wütete ein Feuer. Mehrere Glasscheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion zerstört worden.

Explosion in Bäckerei in Paris - Gasleck womöglich die Ursache

Barbara Kostolnik, ARD Paris

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern.

Weitere Informationen in Kürze.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. Januar 2019 um 09:50 Uhr.