Nach Explosion in Liverpool Noch viele Fragen offen Stand: 15.11.2021 13:42 Uhr

Nach der Explosion eines Taxis vor einem Krankenhaus in Liverpool geht die britische Polizei von einem Terrorakt aus. Doch noch sind viele Fragen ungeklärt. Verhinderte der Taxifahrer Schlimmeres?

Die Explosion eines Autos in Liverpool mit einem Toten und einem Verletzten gibt den Ermittlern auch am Tag danach noch viele Rätsel auf. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden, als das Auto in Flammen aufging. Drei Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren wurden wegen Terrorverdachts festgenommen. In mehreren Teilen der Stadt fanden Wohnungsdurchsuchungen statt.

Auch am Montag waren noch Straßen teilweise abgesperrt, wie britische Medien berichteten. Die Polizei betonte, sie schließe hinsichtlich des Hintergrunds der Explosion nichts aus. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben. Der Verletzte ist nach Polizeiangaben der Fahrer. Er konnte Berichten zufolge am Montag bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Identität des Toten noch unklar

Um wen es sich bei dem Toten handelte, war zunächst unklar. Die Polizei bestätige lediglich, dass das Opfer männlich war und noch vor Ort starb. Die Identität des Mannes müsse zuerst noch geklärt werden, hieß es in einer Polizeimitteilung.

Medien spekulierten unter Berufung auf angebliche Bekannte des Taxifahrers, bei dem Getöteten habe es sich um einen Fahrgast gehandelt, der einen Sprengsatz bei sich trug. Demnach soll der Fahrer das Auto verlassen haben, um sich in Sicherheit zu bringen, und den Mann anschließend eingesperrt haben. Die Boulevardzeitung "Sun" feierte den Fahrer bereits als "Helden". Von offizieller Seite bestätigt wurden diese Berichte zunächst nicht.

"Heroische Anstrengungen"

Liverpools Bürgermeisterin Joanne Anderson lobte den Taxifahrer jedoch in einem Interview mit der BBC für "seine heroischen Anstrengungen". Ihm sei gelungen, abzuwenden, was zu "einer absoluten Katastrophe" hätte führen können. Zu Details wollte sie sich nicht äußern, es sei aber bereits früh bekannt gewesen, dass der Fahrer das Taxi verlassen und die Türen verschlossen habe, so Anderson weiter.

Kathedrale mögliches Anschlagsziel?

Als mögliches Ziel eines vereitelten Anschlags machten Medien eine Veranstaltung zum Gedenken an die Gefallenen am Remembrance Sunday aus. In der nahe gelegenen Kathedrale seien zum Zeitpunkt der Explosion Tausende Menschen versammelt gewesen, so die Berichte.

Premierminister Boris Johnson sprach den Betroffenen des "fürchterlichen Vorfalls" sein Mitgefühl aus. "Ich möchte mich bei den Rettungskräften für ihre schnelle Reaktion und ihre Professionalität sowie der Polizei für ihre andauernden Ermittlungen bedanken", schrieb Johnson auf Twitter.