Videos zeigen Feuerball Explosion in Istanbuler Innenstadt Stand: 13.11.2022 15:27 Uhr

In einer belebten Fußgängerzone in Istanbul hat sich eine Explosion ereignet. Laut dem Gouverneur der Stadt gab es Tote und Verletzte. Auf Videoaufnahmen sind Rettungskräfte am Unglücksort zu sehen.

Bei einer Explosion in einer beliebten Istanbuler Fußgängerzone sind offenbar mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das teilte der Gouverneur Istanbuls, Ali Yerlikaya, bei Twitter mit. Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Straße. Die Ursache der Explosion ist bisher nicht bekannt.

Straße liegt im europäischen Teil der Stadt

In Sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt worden. Auf Aufnahmen, die bei Twitter verbreitet werden, sind ein Feuerball in der belebten Geschäftsstraße und am Boden liegende Menschen zu sehen. Die Straße ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der Metropole.

In den türkischen Medien wird laut ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth über zwei mögliche Urheber eines möglichen Anschlags berichtet: Verdächtigt werde die in den USA und Europa als Terrororganisation geltende Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder Gülen-Anhänger.

Im kommenden Jahr finden in der Türkei Präsidentschaftswahlen statt. In der Vergangenheit hatte es im Vorfeld von Wahlen mehrere Anschläge gegeben. Zwischen 2015 und 2017 gab es in der Türkei Bombenanschläge, für die die Terrorgruppe "Islamischer Staat" und verbotene kurdische Gruppen verantwortlich waren.