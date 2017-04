Bei mindestens einer Explosion in der U-Bahn in St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet und 50 Menschen verletzt worden. Das bestätigte ein russischer Regierungssprecher. Die U-Bahnhöfe der russischen Großstadt wurden inzwischen gesperrt.

Bei mindestens einer Explosion in der U-Bahn der russischen Großstadt St. Petersburg sind einem Regierungssprecher zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Die Agentur Interfax meldete, womöglich sei eine Schrapnellbombe in einem Zug zwischen zwei Bahnstationen gezündet worden. Behördenquellen schätzten die Sprengkraft auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Selbstmordattentäter unterwegs gewesen. Der Sprengsatz sei in dem Wagen platziert worden.

Bei der Agentur RIA hieß es unter Berufung auf nicht näher genannte Kreise, es habe Detonationen in mindestens zwei Bahnhöfen gegeben. Rettungskräften zufolge gab es in zwei Metro-Zügen Explosionen. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen Verletzte auf dem Bahnsteig und zerstörte Türen eines U-Bahn-Wagens. Der TV-Sender Life News zeigte Bilder von verletzten Menschen, die auf einem Bahnsteig liegen.

Explosionen in St. Petersburg

unkommentiertes Material, 03.04.2017







Ein Reuters-Reporter berichtete von zahlreichen Rettungswagen nahe der Metro-Station Sennaja Ploschtschad. Alle Metro-Stationen in St. Petersburg wurden inzwischen geschlossen.

Putin: Ursache unklar

Die Ursache für die Explosionen ist dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus. Alle Anzeichen deuteten auf einen Terroranschlag hin, sagte Viktor Oserow, Abgeordneter im russischen Föderationsrat. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.

Laut Putin arbeiteten die Spezialkräfte mit Hochdruck daran, die Ursache für die Explosionen herauszufinden. Den Angehörigen der Opfer sprach er sein Beileid aus. Putin selbst war in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf.

Udo Lielischkies, ARD Moskau, mit Informationen zu den Explosionen

Tagesschau 15:00 Uhr, 03.04.2017







In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. Die meisten davon wurden in Verbindung mit islamistischen Terroristen aus Tschetschenien gebracht. In St. Petersburg gab es bislang keine Anschläge.

Polizisten haben die Straße vor der U-Bahn-Station Technological Institute in St. Petersburg abgesperrt.

Bundesregierung bestürzt

Die Bundesregierung ist bestürzt über die Ereignisse. "Das sind furchtbare Nachrichten aus #StPetersburg", schreibt Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. "Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und ihren Familien."