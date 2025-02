Anschlag vermutet Explosionen in mehreren Bussen in Israel Stand: 20.02.2025 23:20 Uhr

In einem Vorort von Tel Aviv sind mehrere Busse explodiert. Die Polizei geht von einer mögliche Terrorattacke aus. Verletzte gab es nicht. Im ganzen Land werden Züge und Busse auf Sprengsätze kontrolliert.

In einem südlichen Vorort von Tel Aviv sind mehrere Busse explodiert, nach Angaben der israelischen Polizei wurde niemand verletzt. Die Ermittler gehen von einem mutmaßlichen Terroranschlag in der Stadt Bat Jam aus. Laut Medienberichten wurden zudem zwei weitere Sprengsätze gefunden und entschärft.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz explodierten drei Busse, die zu diesem Zeitpunkt leer waren. Der Sender Kan berichtete, alle drei seien zum Zeitpunkt der Explosionen geparkt gewesen. Die Sprengsätze hätten Zeitzünder gehabt, meldete die Times of Israel unter Berufung auf Tel Avivs Bezirkspolizeichef Haim Sargarof.

Kontrollen im ganzen Land

Israelischen Berichten zufolge sollten alle Busse, Züge und Stadtbahnen angehalten und kontrolliert werden. Dies habe Verkehrsministerin Miri Regev bei einer Lagebeurteilung angewiesen, meldeten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach sind die Überprüfungen inzwischen abgeschlossen.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz wies die Sicherheitskräfte Berichten zufolge an, ihre Einsätze im Westjordanland zu verstärken. Er sprach demnach von versuchten Anschlägen palästinensischer Terrororganisationen. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht offiziell. Die Times of Israel zitierte Bezirkspolizeichef Sargarof allerdings mit den Worten, die Sprengsätze sähen aus wie etwas, das seinen Ursprung im Westjordanland habe. Demnach versucht die Polizei derzeit noch herauszufinden, wie viele Verdächtige an dem mutmaßlichen Anschlag beteiligt waren.