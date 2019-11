Bolivien Chaos nach Morales' Rücktritt

In Bolivien überschlagen sich derzeit die Ereignisse: Morales spricht nach seinem Rücktritt als Präsident von Putsch. In La Paz kam es in der Nacht zu Ausschreitungen - und wer das Land regiert, ist unklar.

Nach dem Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Evo Morales hat es in der bolivianischen Hauptstadt La Paz und im nahegelegenen El Alto zahlreiche Ausschreitungen gegeben. Wie örtliche Medien berichteten, wurden in der Nacht zum Montag mehrere Busse sowie die Häuser mehrerer prominenter Menschen in Brand gesetzt. In beiden Städten patrouillierten Regierungstruppen in der Nacht.

Die Nahverkehrsbetriebe teilten über Twitter mit, dutzende Demonstranten hätten Einrichtungen des Betriebs gestürmt und Busse angezündet. Medien zeigten Videos von brennenden Bussen. Die Botschaft Venezuelas wurde von vermummten Demonstranten besetzt.

"Uns geht es gut und wir sind in Sicherheit, aber sie wollen ein Massaker veranstalten", sagte die venezolanische Botschafterin Crisbeylee Gonzalez der staatlichen Nachrichtenagentur ABI. Die Demonstranten seien mit "Dynamit ausgestattet."

UN-Generalsekretär ruft zu Gewaltverzicht auf

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich besorgt über die Lage in Bolivien. Alle relevanten Seiten müssten auf Gewalt verzichten, Spannungen abbauen und äußerste Zurückhaltung üben, mahnte der Sprecher Stéphane Dujarric. Guterres rufe die Bolivianer auf, eine friedliche Lösung der aktuellen Krise anzustreben und transparente sowie glaubwürdige Wahlen sicherzustellen.

Morales war drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl zurückgetreten. Er hatte sich dabei zum Sieger in der ersten Runde erklärt. Sein stärkster Gegenkandidat, der Ex-Präsident Carlos Mesa, und Oppositionsführer Luis Fernando Camacho warfen ihm daraufhin Wahlbetrug vor und forderten ihn zum Rücktritt auf.

Nachdem die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in einem vorläufigen Bericht Manipulationen bei der Präsidentenwahl festgestellt und eine Annullierung empfohlen hatte, kündigte Morales eine Neuwahl an. Doch der Druck wuchs weiter, sodass er schließlich seinen Rücktritt einreichte.

In La Paz war es bis zuletzt zu Protesten gegen die Regierung gekommen.

Der Präsident selbst sprach in einer Fernsehansprache von einem Putsch. Am Sonntagabend twitterte er, dass die Behörden ihn festsetzen wollten. Zudem hätten gewalttätige Banden sein Haus gestürmt. Der Chef der bolivianischen Polizei äußerte dagegen in einem Fernsehinterview, es gebe keinen Haftbefehl gegen Morales. Berichten zufolge soll sich dieser derzeit im zentralbolivianischen Cochabamba aufhalten, wo er seinen Zweitwohnsitz hat.

Mexiko bietet politisches Asyl an

Einige von Morales' Verbündeten in Lateinamerika bezeichneten die Wende der Ereignisse ebenfalls als "Putsch", darunter der venezolanische Präsident Nicolas Maduro und der designierte argentinische Präsident Alberto Fernandez. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard sagte, sein Land werde Morales Asyl anbieten, wenn er es suche.

Wer Morales nun nachfolgt, ist unklar. Zahlreiche Vertreter von Morales' Lager legten am Sonntag ebenfalls ihre Ämter nieder, darunter auch der Vizepräsident Álvaro García Linera und die Senatspräsidentin Adriana Salvatierra, die laut Verfassung als seine Nachfolger infrage gekommen wären.

Medien spekulieren über Nachfolge

Medien spekulierten, dass die Vizepräsidentin des Senats, die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez, vorübergehend die Macht übernehmen werde. Dem Nachrichtenportal "Infobae" sagte sie, das Parlament müsse sie zur Interimspräsidentin ernennen, nachdem es den Rücktritt von Morales bestätigt habe.

Morales erklärt seinen Rücktritt

tagesschau 06:00 Uhr, 11.11.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-619247~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mit Morales' Rücktritt geht eine Ära in Bolivien zu Ende. Er war der erste Präsident des Landes mit indigener Herkunft; und er war 13 Jahre und neun Monate an der Macht - und damit länger als jeder andere Staatschef des Landes. Der Sozialist führte Bolivien in eine Phase wirtschaftlichen Wachstums, dämmte die Inflation ein, ließ Straßen bauen und Boliviens ersten Satelliten ins All schicken. Aber dann verprellte er viele einstige Bewunderer, indem er ein Referendum nicht anerkannte, das die Begrenzung der Amtszeiten des Präsidenten bestätigte.