Suezkanal "Ever Given" freigelegt

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist wieder frei. Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde nun gesichert.

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff ist frei. Die gestrandete "Ever Given" der Reederei Evergreen sei wieder flott gemacht worden und werde derzeit gesichert, teilte das Schifffahrtsunternehmen Inchcape Shipping Services auf Twitter mit. Die Suezkanalbehörde (SCA) hatte zuvor erklärt, dass die Schlepparbeiten zur Befreiung des Schiffes wieder aufgenommen wurden.

Das 400 Meter Lange Containerschiff war vergangene Woche im Suezkanal auf Grund gelaufen und hatte die wichtige Route in beide Richtungen blockiert. Der 193 Kilometer lange Kanal ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien und der entscheidende Korridor für Rohöl und Importwaren nach Europa. Dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge fahren 98 Prozent der Containerschiffe durch den Suezkanal, wenn sie zwischen Deutschland und China unterwegs sind. Etwa acht bis neun Prozent der gesamten deutschen Warenimporte und -exporte gehen durch den Suezkanal.