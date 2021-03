Blockierter Suezkanal Die "Ever Given" ist freigelegt

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist wieder frei. Nach tagelangen Arbeiten schwimmt der Frachter teilweise wieder. Die Bergung dauert noch an, mehr als 300 Schiffe hoffen nun aber auf die Kanaldurchfahrt.

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" schwimmt wieder. Der Frachter der Reederei Evergreen sei freigelegt worden und werde derzeit gesichert, teilte das Schifffahrtsunternehmen "Inchcape Shipping Services" auf Twitter mit. Auch nach Angaben eines Kanaldienstleisters sei das Schiff "teilweise wieder flottgemacht" worden. Wann die "Ever Given" nun vollständig freigelegt sein würde, war zunächst unklar.

Die Hilfs- und Bergungsteams am Suezkanal hatten mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, das Schiff zu befreien, das am Dienstag der vergangenen Woche auf Grund gelaufen war. Geholfen hat dabei nun wohl auch die hohe Flut bei Vollmond in der vergangenen Nacht. Beteiligt waren zehn Schlepper, außerdem wurde Sand um das Schiff abgesaugt. Der Leiter der Kanalbehörde, Osama Rabei, sagte, Einsatzkräfte hätten ihre Zugmanöver zum Freilegen des Schiffs nun fortgesetzt.

370 Schiffen waren auf Durchfahrt

Das 400 Meter Lange Containerschiff war vergangene Woche im Suezkanal auf Grund gelaufen und hatte die wichtige Route in beide Richtungen blockiert. Reedereien waren in der Folge dazu übergegangen, ihre Schiffe um die Südspitze Afrikas herum fahren zu lassen. An den Kanalzufahrten stauten sich nach Angaben der Kanalbehörde zuletzt etwa 370 Schiffe, darunter 25 Öltanker. Nach der Erfolgsmeldung kursierten im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern der anderen Schiffe im Kanal. "Das Boot schwimmt", sagte demnach ein Mann an Bord eines Schiffs und streckte seinen Daumen nach oben.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angeordnet, die teilweise Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiterhin erfolglos bleiben sollten.

Wichtige Handelsroute zwischen Asien und Europa

Der 193 Kilometer lange Kanal ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien und der entscheidende Korridor für Rohöl und Importwaren nach Europa. Er verkürzt die Fahrstrecke für Handelsschiffe zwischen Asien und Europa um mehrere Tausend Kilometer. Im vergangenen Jahr durchfuhren nach Angaben der Kanalbehörde fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße. Durch die tagelange Blockade gingen dem Kanal täglich Einnahmen von rund 13 bis 14 Millionen US-Dollar verloren.

Dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge fahren 98 Prozent der Containerschiffe durch den Suezkanal, wenn sie zwischen Deutschland und China unterwegs sind. Etwa acht bis neun Prozent der gesamten deutschen Warenimporte und -exporte gehen durch den Suezkanal.