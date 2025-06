Rund 200 Waldbrände Mehr als 30.000 Menschen in Kanada fliehen vor den Flammen Stand: 05.06.2025 14:08 Uhr

Die kanadische Feuerwehr kämpft im ganzen Land gegen mehr als 200 Waldbrände. In den am stärksten betroffenen Regionen herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. Mehr als 31.000 Menschen mussten evakuiert werden.

In Folge der heftigen Waldbrände in Kanada haben die Behörden weitere Evakuierungen angeordnet. Mehr als 31.000 Menschen wurden bislang angewiesen, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Im ganzen Land kämpft die Feuerwehr inzwischen gegen mehr als 200 Feuer, die insgesamt bereits mehr als 2,2 Millionen Hektar Land vernichtet haben. Etwa die Hälfte der Feuer konnte bisher nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Am stärksten betroffen sind die Provinzen Saskatchewan und Manitoba im Zentrum des Landes, wo schon seit Tagen der Ausnahmezustand herrscht.

"Wir haben es mit einem Monster zu tun"

Viele Menschen hätten "große Angst", sagte Tareq Hosen Alin, der in La Ronge in Saskatchewan ein Hotel betreibt. Die Kleinstadt wurde bereits evakuiert, doch der Hotelbesitzer ist geblieben, um Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte unterzubringen.

Die Feuerwehr von La Ronge erklärte, "wir haben es mit einem Monster zu tun, die letzten Stunden waren chaotisch". In der Umgebung der Stadt lodern mehrere aktive Brände. Einer hat bereits mehr als 470.000 Hektar Land vernichtet und ist noch immer außer Kontrolle.

Die Feuer haben nach Angaben der Behörden auch zu einer Verschlechterung der Luftqualität in Zentralkanada sowie im Norden der USA geführt.

Meiste Brände wegen Unachtsamkeit

Die meisten Brände seien auf Unachtsamkeit zurückzuführen, etwa durch schlecht gelöschte Lagerfeuer. Das sich verändernde Klima, das in Kanada zunehmend zu Hitze und Trockenheit führt, macht verheerende Waldbrände Experten wahrscheinlicher.

2023 hatte Kanada seine bisher schlimmste Waldbrandsaison. Mehr als 15 Millionen Hektar Land verbrannten, acht Feuerwehrleute kamen ums Leben, 230.000 Menschen mussten evakuiert werden.