Europawahl Wahllokale in Deutschland haben geöffnet

Gut 420 Millionen Bürger sind in 28 Staaten zur Europawahl aufgerufen. Seit 8 Uhr sind auch die Wahllokale in Deutschland geöffnet. Die ersten Hochrechnungen soll es am späten Abend geben.

Die Europawahl hat auch in Deutschland begonnen: Rund 64,8 Millionen Wahlberechtigte sind seit 8 Uhr aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - unter ihnen sind knapp vier Millionen Bürger anderer EU-Staaten. Die deutschen Wahllokale schließen um 18 Uhr.

Neben Deutschland bestimmen Wahlberechtigte in 20 weiteren Ländern heute ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament. In Griechenland, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Litauen und Zypern öffneten die Wahllokale bereits um 6 Uhr. EU-weit sind insgesamt rund 427 Millionen Bürger wahlberechtigt. Die Europawahl hatte am Donnerstag mit den Abstimmungen in Großbritannien und den Niederlanden begonnen.

Stimmungstest für Bundespolitik

Erwartet werden Verluste bei Christ- und Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2014 und Erfolge rechter EU-Kritiker in wichtigen Ländern. Der Wahl kommt Bedeutung auch als Stimmungstest für die Bundespolitik zu. Nach letzten Umfragen müssen sich die Parteien der Großen Koalition auf deutliche Verluste einstellen, Union und SPD könnten ihr schlechtestes Ergebnis bislang bei Europawahlen einfahren.

Wahl in Italien endet um 23 Uhr

Die nationalen Wahlbehörden müssen mit der Veröffentlichung von offiziellen Ergebnissen warten, bis in allen Staaten die Wahllokale geschlossen haben. Die letzten Wahllokale schließen um 23 Uhr in Italien.

Wie bei Bundestagswahlen gibt es um 18 Uhr bei ARD und ZDF eine Prognose für das bundesweite Ergebnis, ab 18.15 Uhr werden Hochrechnungen erwartet. Ab 20.15 Uhr soll es von der EU erste Prognosen für das Europaparlament auf Basis von Nachwahlbefragungen und Umfragen vor der Wahl geben. Um 23.15 Uhr will das Europaparlament dann eine erste Hochrechnung veröffentlichen, in die offizielle Endergebnisse und vorläufige Ergebnisse aus den meisten der 28 EU-Staaten einfließen.