Eskalation zwischen Israel und dem Iran Zypern aktiviert Schutzmaßnahmen für Bevölkerung Stand: 15.06.2025 09:50 Uhr

Aufgrund der Eskalation zwischen Israel und dem Iran setzt Zypern Schutzvorkehrungen für die Bevölkerung in Kraft. Sorge bereitet nicht nur die geringe Entfernung zu Israel, sondern auch die militärische Präsenz Großbritanniens auf der Insel.

Angesichts der anhaltenden gegenseitigen Angriffe Israels und des Iran hat Zypern eine Warn-App in Betrieb genommen, um die Bevölkerung im Falle einer Bedrohung zu schützen. Mithilfe der App sollen Bürgerinnen und Bürger im Falle einer möglichen Bedrohungslage umfassend informiert werden, wie sie sich im Fall eines Angriffs schützen können. Zudem kann mittels der Ortung des eigenen Handys der nächstgelegene Schutzbunker oder Schutzraum ausfindig gemacht werden.

Angaben des zyprischen Innenministeriums zufolge verfügt die Republik über etwa 2.200 Schutzräume und -bunker. Auf Zypern leben etwa 1,3 Millionen Menschen.

Bereits am Freitag hatte die zyprische Regierung mitgeteilt, den Notfallplan "Hestia" in Kraft gesetzt zu haben, um mögliche Evakuierungen aus den Krisengebiet zu unterstützen.

Zwei britische Stützpunkte auf der Insel

Die Eskalation zwischen Israel und dem Iran ist in Zypern angesichts der geringen Entfernung zu Israel durchaus spürbar. Gerade einmal rund 250 Kilometer beträgt die kürzeste Distanz zwischen der Insel und der israelischen Küste im Norden des Landes. Die Bewohnerinnen und Bewohner an der zyprischen Südküste sehen in der Nacht die iranischen Angriffe und die Aktivität der israelischen Raketenabwehr.

Zudem schüren die jüngsten Drohungen des Iran, die sich auch gegen Verbündete Israels richteten, Sorgen bei der zyprischen Regierung. Die iranische Führung hatte etwa den USA, Frankreich und auch Großbritannien mit Angriffen gedroht, sollten sie die israelischen Attacken oder die Abwehr iranischer Angriffe auf Israel unterstützen.

Großbritannien unterhält auf Zypern die beiden souveränen Militärstützpunkte Akrotiri und Dekelia. Der Stützpunkt Akrotiri befindet sich westlich der Hafenstadt Limassol und gilt als strategisch wichtig für Einsätze im Nahen Osten.

Israelische Flugzeuge nach Zypern umgeleitet

Ein weiterer Sorgenfaktor: Bereits kurz nach den ersten Angriffen Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag hatten einige israelische Fluggesellschaften Maschinen nach Zypern umgeleitet. Mehrere Staaten hatten ihren Luftraum infolge der Eskalation im Nahen Osten zwischenzeitlich gesperrt. Israel schloss den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv.

In Zypern wurden vorsorglich die Sicherheitsvorkehrungen auf den zivilen Flughäfen von Larnaka und Paphos verstärkt, wie der zyprische Rundfunk berichtete.