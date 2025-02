Hoher Konsum in Europa WHO rät zu Krebs-Warnhinweisen auf Alkohol Stand: 14.02.2025 18:40 Uhr

In keiner Weltregion wird so viel Alkohol getrunken wie in Europa. Das erhöht auch das Krebsrisiko. Wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation geht, soll diese Gefahr in Zukunft stärker sichtbar sein.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät dazu, auf alkoholischen Getränken vor dem Krebsrisiko durch Alkohol zu warnen. Warnhinweise auf den entsprechenden Getränken sollen darauf aufmerksam machen, dass Alkoholkonsum zu Krebs führen könne, teilte das WHO-Regionalbüro Europa bei der Vorstellung eines neuen Berichts mit.

Die Maßnahme sei einfach und kostengünstig und könne Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzen, informierte Entscheidungen zu ihrer Gesundheit zu treffen, so das Regionalbüro. Damit ließen sich letztlich auch die gesundheitlichen Schäden durch Alkohol verringern.

Erhebliche Gesundheitsrisiken durch Alkohol

In keiner anderen Region der Welt wird nach WHO-Angaben so viel Alkohol getrunken wie in Europa. Dem aktuellsten globalen Statusbericht der WHO zum Thema Alkohol zufolge konsumierten die Europäer im Alter von über 15 Jahren im Vergleichsjahr 2019 pro Kopf 9,2 Liter reinen Alkohol - deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt (5,5 Liter).

Sieben der zehn Länder der Erde mit dem höchsten Konsum befinden sich demnach in der EU, darunter Deutschland mit einem Wert von 12,2 Litern Reinalkohol. Die WHO warnt davor, dass dies mit erheblichen Gesundheitsgefahren einhergehe.

Jährlich sterben demnach 800.000 Menschen in der WHO-Region Europa an alkoholbedingten Ursachen - pro Tag sind das knapp 2.200 Menschen. Obwohl Krebs dabei die häufigste Todesursache sei, sei das öffentliche Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebs weiterhin erschreckend gering, kritisierte die WHO Europa.