avatar BILD.DirEinDuHättestEineMeinung 09.08.2021 • 12:52 Uhr

...ttestEineMeinung @09. August 2021 um 12:26 von Blitzbot

@afd-Presseabteilung: Wenn sie eine Sachdebatte frei von Ideologie und Polemik fordern, sind sie selbst ja schon mal nicht beteiligt. Weil: 1. der anthropogene Anteil an der Klimaveränderung spielt insofern keine Rolle, als die Verhinderung derselben notwendig ist, um zu verhindern, dass wir als Spezies den Lebensraum verlieren, auf den wir angepasst sind. 2. Sie sowieso gegen jede KONKRETE Maßnahme sind. 3. Die Kosten der Klimaveränderung weit höher sind als die ihrer Vermeidung 4. Sie immer noch nicht verstanden haben, dass Deutschland Teil dieser Welt ist. 5. 2%, also pro Kopf doppelt so viel wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung 6. "bekanntlich"? Steht dieser Blödsinn bei ihnen im Parteibuch, oder ist das ihre private Religion? usf. usw. Würde man den ewig gestrigen das Thema überlassen - sie würden die Katastrophe erst bemerkenn, wenn ihnen die Ohren brennen, weil der Sand so heiss wird, in den sie den Kopf stecken.