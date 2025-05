Was hat es mit dem Treffen in Istanbul auf sich?

In der Nacht zu Sonntag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin sein Gegenangebot zu der Forderung nach einer Waffenruhe verkündet: Direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew in Istanbul. Die Gespräche sollten noch an diesem Donnerstag ohne Vorbedingungen beginnen.



Daraufhin erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dann überraschend: "Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich."



Kurz vor der Einwilligung Selenskyjs hatte US-Präsident Donald Trump ihn über seine Online-Plattform Truth Social aufgefordert, dem Vorschlag Putins zuzustimmen - trotz seiner vorherigen Forderung nach einer Waffenruhe. Trump kündigte dann auch an, er werde vielleicht bei den Gesprächen in der Türkei dabei sein - was von Selenskyj begrüßt wurde.



Russland hat allerdings noch nicht erklärt, ob und auf welcher Ebene es an den Gesprächen teilnehmen wird. Eine Reaktion auf Selenskyjs Vorschlag blieb lange aus. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte aber zuletzt, dass Putin seinen Vorschlag für Gespräche in der Türkei "ernst meine". Heute teilte das russische Außenministerium dann mit, Außenminister Sergej Lawrow habe mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan über Putins Vorschlag für Gespräche mit der Ukraine telefoniert. Weitere Details wurden nicht bekannt.



Falls Russland auf das Gesprächsangebot Selenskyjs nicht eingehen sollte, drohte Außenminister Wadephul Moskau heute erneut mit weiteren Schritten. Es werde in diesem Fall "auch Konsequenzen geben".



Selenskyj ist anscheinend weiterhin zu einem Treffen bereit - auch ohne eine vorherige Waffenruhe. Allerdings wolle er nur mit Putin direkt sprechen, nicht mit anderen Vertretern Russlands. Dies teilte ein Berater Selenskyjs der Nachrichtenagentur Reuters mit. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Putin doch nicht bereit ist, Selenskyj zu treffen - und dass stattdessen Gespräche auf der Ebene von Sondergesandten stattfinden könnten.