Krieg gegen die Ukraine Selenskyj glaubt nicht an Putins Friedenswillen Stand: 13.03.2025 22:10 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Reaktion von Kremlchef Putin auf den Vorschlag einer Waffenruhe als "manipulativ" bezeichnet. Putin stelle Bedingungen und spiele damit auf Zeit.

Die Reaktion des russischen Staatschefs Wladimir Putin auf den Vorschlag einer Waffenruhe ist laut dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "manipulativ". "Wir haben alle die sehr vorhersehbaren, sehr manipulativen Worte Putins aus Russland (...) gehört", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Nur ein "Trick"?

Putin traue sich nicht, US-Präsident Donald Trump offen zu sagen, dass er den Krieg fortsetzen wolle, so Selenskyj weiter. "Und darum verknüpfen sie in Moskau die Idee einer Waffenruhe mit solchen Bedingungen, damit insgesamt nichts herauskommen kann oder so lange wie möglich nichts gelingen kann."

Nach Angaben Selenskyjs ist dies ein häufiger Trick Putins, der statt klar Nein zu sagen alles tue, um eine praktische Umsetzung entweder hinauszuzögern oder unmöglich zu machen.

Putin will nur unter Bedingungen zustimmen

Putin hatte auf einer Pressekonferenz die Zustimmung Moskaus zu einer von den USA vorgeschlagenen Waffenruhe im Ukraine-Krieg an Bedingungen geknüpft und dabei Zweifel angemeldet, dass eine solche Feuerpause zu überwachen sei.

Zwar befürworte Moskau den Vorschlag zur Einstellung der Kämpfe, aber eine solche Waffenruhe müsse "zu einem dauerhaften Frieden führen und die tiefer liegenden Ursachen dieser Krise angehen", sagte Putin weiter. Über den Vorschlag müssten nun Vertreter Russlands und der USA sprechen.

Selenskyj betonte hingegen in seiner Kritik noch einmal die Bereitschaft der Ukraine zur befristeten Einstellung der Kampfhandlungen. Kiew habe den Vorschlag zu einer Waffenruhe angenommen, weil die USA ihre Bereitschaft erklärt hätten, dies zu überwachen.

Ukraine will keinen eingefrorenen Konflikt

Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak, erklärte im Fernsehen, dass die Ukraine einem eingefrorenen Konflikt mit Russland nicht zustimmen würde. Die Ukraine habe mit den USA vereinbart, dass sich Vertreter Europas auf jeden Fall am Friedensprozess beteiligen würden.

Trump macht Andeutungen

Trump hatte zuvor bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington Andeutungen zu den Inhalten des zwischen USA und Ukraine ausgehandelten Entwurfs gemacht. "Wir haben nicht ins Blaue hinein gearbeitet. Wir haben mit der Ukraine über Land und Gebiete gesprochen, die behalten werden und verloren gehen", sagte Trump.

Zudem sei ein "sehr großes Kraftwerk" Gegenstand der Verhandlungen gewesen - und die Frage, wer es in Zukunft "bekommen" werde. Trump machte dazu keine weiteren Angaben, allerdings befindet sich das seit den ersten Kriegstagen von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja nahe der Front. Es ist das größte AKW Europas.