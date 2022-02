Es ist natürlich so, dass es jetzt, in der kurzen Zeit, kein Waffensystem gibt, das jetzt die Lage dramatisch verändern kann. Man kann jetzt in zwei Wochen, bis zum vermeintlichen Angriffstermin, die ukrainische Armee nicht mit etwas ausstatten, was sie voll verteidigungsfähig gegen Russland machen würde.