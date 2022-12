Nachruf Vivienne Westwood gestorben Sie machte die Rebellion salonfähig Stand: 30.12.2022 03:47 Uhr

Einst galt sie als Mode-Rebellin und Erfinderin der Punk-Klamotten. Dann wurde Vivienne Westwood zur Dame geadelt und eine reiche Geschäftsfrau. Der Trotz gegen das Establishment blieb dennoch bis zuletzt ihr Markenzeichen.

Von Gabi Besinger, ARD-Studio London

Die Modeschöpferin Vivienne Westwood ist gestern im Alter von 81 Jahren in London gestorben. Über fünf Jahrzehnte prägte Westwood die Modeszene, wurde nicht nur von der Kritik gelobt, sondern war auch geschäftlich sehr erfolgreich.

SWR Logo Gabi Biesinger ARD-Studio London

Westwood gilt als Wegbereiterin des Punk in der Modebranche und machte ihn gesellschaftsfähig. In den 1970er Jahren führte sie gemeinsam mit ihrem Partner Malcolm McLaren, dem Manager der Punkband Sex Pistols, eine Boutique in der Londoner King's Road. In den 1980er Jahren baute die Modeschöpferin von Paris aus eine globale Modemarke auf, die heute Geschäfte in Europa, Amerika und Asien hat.

Orange gefärbte Haare als Markenzeichen

Bekannt für ihre androgynen Schnitte, wilden Mustermix und provozierende Slogans machte Westwood sich auch durch ihre respektlose Haltung gegenüber dem Establishment einen Namen. Ihre orange gefärbten Haare wurden zu ihrem Markenzeichen. Bei einer Ehrung durch die Queen trug sie keinen Schlüpfer, wie Fotos auf den Titelseiten von Zeitungen am nächsten Tag belegten.

Westwood nutze ihre Popularität auch immer für politische Zwecke. Sie engagierte sich für die Umwelt, für Tierschutz und Nachhaltigkeit und gegen Atomwaffen. In einem kanarienvogel-gelben Anzug protestierte sie in einem Käfig vor dem Londoner Gericht Old Bailey für die Freilassung von Julian Assange, dem Gründer der Enthüllungsplattfrom Wikileaks.

Beileidsbekundungen aus der Musk- und Modeszene

Westwood hinterlässt ihren 25 Jahre jüngeren Ehemann und Co-Designer Andreas Kronthaler sowie zwei Söhne, den Fotografen Ben Westwood und Joseph Corré, den Gründer der Dessous-Firma Agent Provocateur.

Aus der Musik- und Modeszene gab es zahlreiche Beileidsbekundungen. Die Sängerin Chrissie Hynde von den Pretenders schrieb bei Twitter: "Ohne Dich ist die Welt schon jetzt ein weniger interessanter Ort. Liebe Dich Viv!"