Darunter viele Jugendliche Mehr als 50 Verletzte nach Busunfall in Barcelona Stand: 04.03.2025 01:19 Uhr

In Barcelona sind zwei Reisebusse zusammengestoßen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt - darunter auch deutsche Touristen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Beim Zusammenstoß zweier Touristen-Busse sind in Barcelona mehr als 50 Menschen verletzt worden. Vier Schwerverletzte seien in kritischem Zustand, teilten die zuständigen Behörden der katalanischen Hauptstadt im Nordosten Spaniens mit. Sie seien in verschiedene Krankenhäuser der Stadt gebracht worden.

Behördenangaben zufolge soll in einem der Busse eine Gruppe von jungen Italienern gesessen haben. Die jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren waren demnach aus dem katalanischen Badeort Lloret de Mar zu einem Tagesausflug nach Barcelona gefahren.

Im anderen Bus war laut dem stellvertretenden Bürgermeister Albert Batlle eine Gruppe von Kreuzfahrtpassagieren unterwegs. Laut Medienberichten sollen sie aus Deutschland, Italien und Großbritannien stammen. Auch Fußgänger wurden offenbar verletzt.

Ursache des Unfalls ist unklar

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Der Bus der Italiener sei auf der Avinguda Diagonal, einer der bedeutendsten Straßen Barcelonas, auf den anderen Bus aufgefahren, der am Straßenrand geparkt war, um die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs einsteigen zu lassen, berichteten der TV-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf Augenzeugen und Sprecher von Reiseunternehmen.

Beim Unfall geriet der vordere Bus auf den Gehweg, wo er nach dem Aufprall mit einem Baum und einer Straßenlaterne zum Stillstand kam.

19 Rettungswagen waren am Unfallort im Einsatz. Regionalpräsident Salvador Illa sicherte den Verletzten die Unterstützung der Regierung Kataloniens zu.