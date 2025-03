Nach schwerer Lungenentzündung Vatikan kündigt Auftritt des Papstes an Stand: 22.03.2025 12:56 Uhr

Erstmals seit fünf Wochen will sich Papst Franziskus wieder öffentlich zeigen: Der Vatikan kündigte einen Auftritt des 88-Jährigen an einem Fenster der Gemelli-Klinik an. Doch das Angelus-Gebet wird er nicht sprechen.

Der Vatikan hat angekündigt, dass Papst Franziskus am Sonntag erstmals seit seiner Krankenhaus-Einweisung wieder öffentlich zu sehen ist. Der Papst wolle sich am Sonntagmittag zum traditionellen Angelus-Gebet am Fenster der römischen Gemelli-Klinik zeigen, so die Mitteilung des vatikanischen Presseamts. Das Portal Vatican News werde Bilder davon übertragen.

Weiter hieß es, der Papst werde bei dieser Gelegenheit noch nicht selbst das Angelus-Gebet sprechen. Der Text mit der Bibelauslegung und den Grußbotschaften werde - wie an den vorangegangenen Sonntagen - schriftlich verbreitet.

Franziskus richtet Grußwort an Pilger

Traditionell kommen sonntags zum Angelusgebet Tausende Pilger auf den Petersplatz in Rom, um den Papst zu sehen und zu hören. Er tritt in der Regel mittags an das Fenster seiner Dienstwohnung im Apostolischen Palast, um mit den Menschen zu beten und sie zu segnen.

Bereits heute richtet der Papst über Kardinal Domenico Battaglia ein Grußwort an Tausende Pilger aus Neapel und anderen Bistümern, die für einen Gottesdienst auf den Petersplatz zusammengekommen waren: "In diesen Tagen habe ich eure Unterstützung und Nähe gespürt, vor allem durch die Gebete, mit denen ihr mich begleitet habt."

Vatikan: Papst muss Sprechen neu lernen

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte. Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden, zwischenzeitlich schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr.

Seit gut einer Woche spricht der Vatikan in den regelmäßigen Berichten zum Gesundheitszustand des Papstes von einer Besserung. Am vergangenen Wochenende wurde erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus ein Foto des Pontifex veröffentlicht. Auf diesem ist Franziskus nur von hinten zu sehen.

Am Freitag erklärte der argentinische Kurienkardinal Victor Fernandez, dass der Papst nach der langen Sauerstoffbeatmung erst wieder neu sprechen lernen müsse. Aus dem Vatikan hieß es dazu, die Sprechfähigkeit des 88-Jährigen sei nach der langen akuten Atemwegserkrankung und der damit verbundenen Sauerstofftherapie stark beeinträchtigt.