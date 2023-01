Trauer um emeritierten Papst Abschied von Benedikt XVI. im Petersdom Stand: 02.01.2023 07:43 Uhr

Von heute an wird der Leichnam des früheren Papstes, Benedikt XVI., im Petersdom aufgebahrt sein. Bis Mittwoch haben Trauernde Zeit, sich dort von ihm zu verabschieden. Die Behörden rechnen mit rund 35.000 Besuchern täglich.

Von Anna Giordano, ARD-Studio Rom

Zwei Fotos des aufgebahrten Leichnams von Benedikt XVI. hat das Presseamt des Heiligen Stuhls gestern gegen Mittag veröffentlicht. Darauf ist der ehemalige Papst auf Kissen gebettet und in ein rotes Papstgewand gekleidet. Auf dem Kopf trägt er eine Mitra, also eine traditionelle Kopfbedeckung für Bischöfe. In den Händen hält er einen Rosenkranz.

Der Leichnam von Benedikt XVI. aufgebahrt in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae. Es ist eines von zwei vom Vatikan veröffentlichten Fotos nach dem Tod des emeritierten Papstes. Bild: dpa

Überführung in den Petersdom

Heute wird der Verstorbene in den Petersdom überführt, damit die Menschen sich von ihm verabschieden können.

"Es ist ein bitterer und trauriger Moment, wir sind aber noch ein paar Tage hier und werden auf jeden Fall hingehen und ein Gebet sprechen", sagen diese beide Touristen aus Norditalien. "Wir würden gerne hingehen und uns von ihm verabschieden, aber es wird sicher sehr voll sein."

Auch Dariusz aus Polen, der an der päpstlichen Universität Gregoriana studiert, kann sich vorstellen, den Leichnam zu besuchen. "In diesen Tagen werden wir auf jeden Fall an ihn denken und für ihn beten. Das war ja auch seine Bitte, die letzten Worte, wie Erzbischof Gänswein uns gesagt hat, war: Betet für mich."

Bis einschließlich Mittwochabend können Besucherinnen und Besucher Abschied von Benedikt nehmen. Der Petersdom ist an diesen Tagen bis 19 Uhr geöffnet. Den Angaben der römischen Behörden zufolge wird mit rund 35.000 Besuchern täglich gerechnet, zu normalen Zeiten sind es etwa 20.000.

Kein Massenandrang erwartet

Die städtische Polizei hat gestern damit begonnen, Vorkehrungen für eine Kanalisierung des Pilgerstroms zu treffen. Doch anders als nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. im April 2005 wird kein Massenandrang von Pilgern erwartet.

Pietro, der in seinem Kiosk direkt hinter den Kolonnaden seit Jahrzehnten Getränke und Sandwiches verkauft, erinnert sich noch gut an damals. "Kennen sie diese Gegend? Die Schlange ging bis zum Ende der Via die Corridori", erzählt er. Das sei sehr beeindruckend gewesen. Auch nachts hätten die Leute angestanden. "Sie wollten alle den Leichnam Johannes Paul II. sehen. Jetzt, glaube ich, wird die Sache etwas gedämpfter ausfallen. So eine Schlange wird es nicht geben. Das denke ich jedenfalls."

60.000 Menschen zur Trauerfeier erwartet

Die Beerdigungsfeier von Benedikt XVI. ist für Donnerstag geplant. Nach Wunsch des Verstorbenen soll sie feierlich, aber schlicht ausfallen, wie das vatikanische Presseamt angekündigt hat. Papst Franziskus wird das Requiem leiten.

Bereits in der gestrigen Neujahrsmesse, hatte er für seinen Vorgänger gebetet. "Heute vertrauen wir der heiligsten Muttergottes den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI. an, auf dass sie ihn auf seinem Übergang von dieser Welt zu Gott begleite!"

Zu Benedikts Trauerfeier werden rund 60.000 Menschen erwartet, darunter Kardinäle und Staatsoberhäupter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt.