Tödlicher Bootsunfall in Italien Zwei Deutsche zu Haftstrafen verurteilt Stand: 21.03.2022 12:50 Uhr

Zwei Münchner stoßen mit ihrem Luxusboot nachts auf dem Gardasee mit dem Boot eines italienischen Pärchens zusammen. Das Pärchen stirbt. Jetzt wurden die beiden Männer verurteilt.

Von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom, zzt. in Brescia

Zwei Deutsche sind wegen eines Bootsunfalls auf dem Gardasee, bei dem im Juni 2021 ein italienisches Pärchen ums Leben gekommen war, zu Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden 52-jährigen Münchner mussten sich wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung verantworten.

Der Bootslenker wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Der Eigentümer, der sich ebenfalls an Bord befand, erhielt zwei Jahre und elf Monate Freiheitsstrafe. Mit seinem Urteil blieb das Gericht etwas unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, stellte aber klar die Verantwortung der Angeklagten fest.

Im vergangenen Juni prallten sie mit ihrem Luxus-Motorboot der Marke Riva nachts auf dem Gardasee mit dem Holzboot eines italienischen Pärchens zusammen. Der 37-jährige Mann und seine 25 Jahre alte Freundin kamen bei dem Unfall ums Leben.

Polizisten untersuchen ein beschädigtes Holzboot. Ein italienisches Pärchen überlebte den Unfall nicht. Bild: dpa

Alkoholisiert über den Gardasee

Die beiden deutschen Unfallverursacher waren alkoholisiert und mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Vor Gericht gaben sie an, sie hätten nicht bemerkt, dass sie mit einem Boot zusammengestoßen waren. Gegen das Urteil können sie Berufung einlegen.

Der Steuermann, der bei der Urteilsverkündung anwesend war, befindet sich zurzeit in Hausarrest in Italien, der mitverurteilte Eigentümer des Boots hält sich in Deutschland auf.