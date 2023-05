Italien Vier Tote bei Bootsunglück auf dem Lago Maggiore Stand: 29.05.2023 10:15 Uhr

Auf dem Lago Maggiore hat ein Wirbelsturm ein Segelboot kentern lassen - vier Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Viele Betroffene konnten sich an Land retten. Taucher suchten die ganze Nacht nach Todesopfern.

Auf dem Lago Maggiore in Italien ist ein Touristenboot gekentert. Vier Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unglück nahe dem Ort Lisanza am südlichen Ende des Sees ums Leben. Nach einer nächtlichen Suchaktion von Tauchern wurde die letzte Leiche am frühen Morgen geborgen. Die Todesopfer sind laut Medienberichten zwei Frauen und zwei Männer - drei Touristen und die Ehefrau des Bootsbesitzers.

Das Boot war am Sonntagabend verunglückt. Insgesamt 23 Touristen und Besatzungsmitglieder hatten sich an Bord befunden, als ein plötzlicher Wirbelsturm das Schiff zum Kentern brachte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die Feuerwehr teilte mit, 19 Menschen seien gerettet worden. Berichten zufolge schafften es viele der Betroffenen, an Land zu schwimmen, oder sie wurden von anderen Booten gerettet.

Carabinieri ermitteln

Nach Angaben des Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana, war das 16 Meter lange Segelboot von Touristen gemietet worden. Die Carabinieri ermitteln die Hintergründe des Unfalls, etwa warum das Boot nicht rechtzeitig in den Hafen zurückkehrte - es hatte schon zuvor Unwetterwarnungen gegeben.

Der Lago Maggiore ist der zweitgrößte See Italiens und rund 65 Kilometer lang. Sein nördlichster Teil liegt in der Schweiz. Der Wirbelsturm war Teil eines Sturmsystems, das die Lombardei am Sonntagabend traf.