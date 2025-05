Russischer Krieg gegen die Ukraine Waffenruhe ab Montag - oder neue Sanktionen Stand: 10.05.2025 14:40 Uhr

Die Ukraine und ihre vier wichtigsten europäischen Unterstützer sprechen sich für eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag aus. Sollte Russland dazu nicht bereit sein, werde es neue Sanktionen geben. Der Kreml stellt Bedingungen.

Die Ukraine hat eine 30-tägige Waffenruhe im Krieg mit Russland bereits ab Montag angeboten. "Die Ukraine und alle Verbündeten sind bereit für eine vollständige, bedingungslose Waffenruhe zu Land, in der Luft und auf See für mindestens 30 Tage schon ab Montag", schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. "Wenn Russland zustimmt und eine wirksame Überwachung gewährleistet ist, können ein dauerhafter Waffenstillstand und vertrauensbildende Maßnahmen den Weg zu Friedensverhandlungen ebnen", so Sybiha.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew Vertreter der sogenannten "Koalition der Willigen" getroffen - also enger Verbündeter. Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und der britische Premierminister Keir Starmer waren in die Ukraine gereist. Gemeinsam hatten sie mit US-Präsident Donald Trump telefoniert, der die Forderung nach einer bedingungslosen 30-tägigen Waffenruhe zuvor erhoben hatte.

Merz, Macron, Tusk, Starmer und Selenskyj telefonieren mit US-Präsident Donald Trump. Selenskyjs Kanzleichef Jermak verbreitete das Foto der Gruppe und schrieb "historischen Momenten".

Staats- und Regierungschefs gedenken der Kriegstoten

Merz, Macron, Tusk und Starmer waren am Morgen in Kiew mit Selenskyj zusammengetroffen. Mit dem ukrainischen Staatschef und dessen Ehefrau Olena Selenska gedachten sie auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz (Maidan) der Kriegstoten.

In einer am Vorabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung hatten sich Merz, Macron, Tusk und Starmer der von den USA erhobenen Forderung nach einer bedingungslosen 30-tägigen Waffenruhe in dem Konflikt angeschlossen und ihre Bereitschaft erklärt, Friedensgespräche zu unterstützen.

Merz und Macron drohen Moskau mit schärferen Sanktionen

Bundeskanzler Merz betonte gegenüber der Bild-Zeitung, dass nun Russlands Präsident Wladimir Putin am Zug sei. Sollte Russlands Machthaber keine Bereitschaft für Frieden zeigen, werde es massive Verschärfungen der Sanktionen geben, drohte Merz.

Auch Frankreichs Präsident Macron drohte mit Konsequenzen, sollte Moskau einer längeren Waffenruhe nicht zustimmen. "Ein gerechter und dauerhafter Frieden beginnt mit einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand", schrieb Macron auf X. "Wenn Moskau das weiterhin behindert, werden wir den Druck erhöhen - gemeinsam, als Europäer und in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten."

Den Vorschlag für eine Waffenruhe habe die Ukraine bereits am 11. März akzeptiert, schrieb Macron. "Russland hingegen zögert, stellt Bedingungen, spielt auf Zeit und setzt seinen Invasionskrieg fort."

Von der Leyen: "Ball liegt nun im Feld Russlands"

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa forderten, den Vorschlag einer Waffenruhe umzusetzen, "um den Weg für sinnvolle Friedensverhandlungen zu ebnen", wie von der Leyen auf der Plattform Bluesky schrieb. "Der Ball liegt nun im Feld Russlands. Wir sind bereit, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und im Falle eines Bruchs des Waffenstillstands weitere scharfe Sanktionen zu verhängen."

Das Ziel der EU-Kommission sei ein gerechter und dauerhafter Frieden für die Ukraine, "der für die Sicherheit und Stabilität auf unserem Kontinent von entscheidender Bedeutung ist", so von der Leyen.

Kreml fordert Ende der Waffenlieferungen

Der Kreml reagierte gelassen auf die Androhung neuer Sanktionen. Moskau wolle sich nicht einschüchtern lassen, betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. "Wir stellen uns sogar schon vor, was wir nach der Verhängung dieser Sanktionen tun, wie wir ihre Folgen minimieren werden. Uns mit Sanktionen Angst zu machen, läuft ins Leere."

Peskow hatte zuvor Russlands Zustimmung zu einer Waffenruhe abhängig gemacht von einem Ende westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Ohne einen Stopp der Waffenlieferungen würde eine Feuerpause zu einer Zeit, "da die russischen Truppen ziemlich zuversichtlich vorankommen", vor allem der Ukraine zugute kommen, sagte Peskow dem Sender ABC. Der Kreml-Sprecher warf der Ukraine zudem vor, nicht zu sofortigen Verhandlungen bereit zu sein.