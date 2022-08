Krieg gegen die Ukraine Scholz kündigt neue Waffenlieferung an Stand: 23.08.2022 19:42 Uhr

Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern - im Wert von deutlich über 500 Millionen Euro. Neben Flugabwehrsystemen sollen auch Bergepanzer und Geräte zur Drohnenabwehr Teil des Pakets sein.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat umfangreiche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Unter anderem soll Kiew drei weitere Flugabwehrsysteme des Typs Iris-T und ein Dutzend Bergepanzer erhalten, wie ein Regierungssprecher während der Kanada-Reise des Kanzlers der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Geliefert werden sollen außerdem 20 auf Pick-Ups montierte Raketenwerfer, Präzisionsmunition und Geräte zur Drohnenabwehr.

Insgesamt geht es demnach um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Das Geld müsse vom Haushaltsausschuss noch freigegeben werden, sagte der Sprecher.

Die Waffen sollen "maßgeblich in 2023" geliefert werden, "einiges deutlich früher". Es sei der Einstieg in eine nachhaltige Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte, erläuterte der Regierungssprecher.

Scholz: Ukraine helfen, solange sie Hilfe braucht

Scholz sagte der Ukraine anhaltende Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. "Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren", erklärte der SPD-Politiker. Die Partner der Ukraine seien vereint wie nie. "Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht."

Deutschland werde mit seinen Partnern die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, finanziell helfen, Waffen liefern und sich auch am Wiederaufbau beteiligen. "Ich bin sicher, die Ukraine wird den dunklen Schatten des Krieges überwinden - weil sie stark, mutig und vereint ist in ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Souveränität", sagte der Kanzler. "Und weil sie Freunde in Europa und überall auf der Welt hat."

USA planen bislang größtes Paket

Auch die USA wollen Berichten zufolge am Mittwoch - genau ein halbes Jahr nach dem russischen Angriff - ein weiteres Militärhilfspaket verkünden. Es soll einen Umfang von drei Milliarden US-Dollar haben und wäre damit das bislang größte für die Ukraine. Anders als die bisherigen Pakete soll es vor allem die mittel- und langfristige Verteidigungsfähigkeit der Ukraine verbessern.