Unterzeichnung im Weißen Haus? USA und Ukraine vereinbaren Rohstoffabkommen Stand: 26.02.2025 00:43 Uhr

Die Ukraine verfügt über viele Rohstoffe - auch strategisch wichtige wie Seltene Erden. Nun haben sich die USA und Kiew offenbar auf ein Rahmenabkommen zur Ausbeutung geeinigt. Es könnte noch in dieser Woche unterzeichnet werden.

Die USA und die Ukraine haben sich offenbar auf den Rahmen eines Rohstoffabkommens geeinigt. Dieses könnte schon am Freitag im Weißen Haus unterzeichnet werden. Dann wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Worten von US-Präsident Donald Trump zu einem Besuch anreisen. "Ich höre, dass er am Freitag kommen will, das ist sicherlich okay für mich, wenn er möchte", sagte Trump im Weißen Haus.

Ein wichtiges Thema dürfte dann der Zugang der USA zu wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden in der Ukraine sein. Trump sagte, Selenskyj wolle das Dokument persönlich gemeinsam mit ihm unterzeichnen. Details nannte Trump aber nicht. Vermutlich wird der ukrainische Präsident das Treffen in Washington auch nutzen, um für eine Fortsetzung der militärischen Hilfe aus Washington zu werben. Zuletzt hatten sich Russland und die USA angenähert, was in Kiew - und vielen europäischen Hauptstädten - mit großer Sorge beobachtet wird.

Offenbar gemeinsamer Fonds geplant

Die Ausbeutung der Rohstoffe in der Ukraine gilt als strategisch bedeutsam und wirtschaftlich lukrativ. Trump sieht den US-Zugang zu den Bodenschätzen als Gegenleistung für Waffenlieferungen für die Ukraine und hatte dies als eine Art Rückzahlung für bereits geleistete Hilfe beschrieben.

Die Nachrichtenagenturen AP und AFP berichten jeweils auf Berufung auf einflussreiche ukrainische Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollen, dass sich die USA darauf eingelassen hätten, eine Klausel zu entfernen. Dazu gehört demnach auch ein Passus, der die Ukraine zur Lieferung von Rohstoffen im Gesamtwert von 500 Milliarden Dollar verpflichten sollte.

Werden die USA Sicherheitsgarantien aussprechen?

Geplant sei eine Art gemeinsamer Fonds. Darin sollten Gewinne ukrainischer Staatsunternehmen aus dem Rohstoffsektor gebündelt werden. Das Rahmenabkommen beinhaltet demnach aber keine Sicherheitsgarantien der USA. Offen ist auch, ob die USA bereit wären, zunächst in ukrainische Unternehmen zu investieren, um die Ausbeutung zu beschleunigen.

Zudem liegt ein Teil der Vorkommen auf von Russland erobertem Gebiet im Osten der Ukraine. Die militärische Lage der Ukraine verschlechtert sich zunehmend, so dass es derzeit sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Gebiete zurückerobert werden können.