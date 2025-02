US-Sondergesandter Kellogg in Kiew Diplomatische Töne nach dem großen Streit Stand: 20.02.2025 19:58 Uhr

Als "gut" und "detailliert" beschreibt der ukrainische Präsident Selenskyj sein Treffen mit dem US-Sondergesandten Kellogg. Ein gemeinsames Statement aber gab es nicht. Unterdessen sieht sich der Kreml auf einer gemeinsamen Linie mit den USA.

Es war ein Treffen, das mit Spannung erwartet wurde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj empfing heute in Kiew den US-Sondergesandten Keith Kellogg - kurz nachdem US-Präsident Trump verbale Attacken an Selenskyj gerichtet hatte. Wer heute allerdings eine Fortsetzung der Auseinandersetzung erwartet hatte, sah sich getäuscht.

Eine gemeinsame Pressekonferenz nach den Beratungen wurde kurzfristig abgesagt - womöglich ja auch, um nicht weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Zu den genaueren Gründen der Absage machte Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow keine Angaben. Er teilte lediglich mit, die Pressekonferenz werde auf Wunsch der US-Seite nicht stattfinden.

Und so blieb es allein bei den Bewertungen von Selenskyj, der sich nach dem Treffen auf dem Kurznachrichtendienst X äußerte. Die Unterredung mit Kellogg sei gut und detailliert gewesen, teilte Selenskyj dort mit. Die Ukraine sei bereit, schnell und unermüdlich an einem starken und nützlichen Abkommen über Investitionen und Sicherheit mit den USA zu arbeiten. "Wir müssen und können dafür sorgen, dass der Frieden stark und dauerhaft ist - damit Russland nie wieder mit Krieg zurückkehren kann."

Treffen auch mit Außenminister Sybiha

Kellogg war am Mittwoch zu seinem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Vor seinem Gespräch mit Selenskyj war er bereits mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha zusammengekommen. Anschließend teilte Sybiha beim Kurznachrichtendienst X mit, er habe mit Kollegg über Wege zu einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine gesprochen. "Ich habe die Bereitschaft der Ukraine bekräftigt, durch Stärke Frieden zu erreichen und unsere Vision für die notwendigen Schritte dargelegt", schrieb der Außenminister.

Auch der Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Andrij Jermak, hatte den Besuch des US-Sondergesandten ausdrücklich gelobt. Es sei wichtig, dass Kellogg Informationen aus erster Hand erhalte, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Ukraine rechne auch in Zukunft mit der Hilfe aus den USA und sei an einer offenen und vertrauensvollen Partnerschaft interessiert.

Diplomatische Töne gegen verbale Attacken

Ganz ähnlich hatte sich auch Selenskyj um diplomatische Töne bemüht, trotz mehrfacher verbaler Angriffe des US-Präsidenten, die auch direkt auf seine Person abzielten.

Trump hatte Selenskyj als Diktator bezeichnet, dessen Amt nicht durch legitime Wahlen bestätigt sei und der in der ukrainischen Bevölkerung massiv an Zustimmung verloren habe. Zuvor hatte Trump der Ukraine bereits eine Mitverantwortung für den mittlerweile seit drei Jahren andauernden Krieg zugewiesen.

Hatte Selenskyj zunächst damit reagiert, Trump sei einer "russischen Desinformationsblase" aufgesessen, betonte er später lediglich, dass seine Regierung auch weiterhin an guten Beziehungen zu den USA interessiert seien und dass er mit Blick auf Kelloggs Besuch auf eine konstruktive Zusammenarbeit hoffe.

Russland und die USA in "vollständiger Übereinstimmung"

Umfassende Zustimmung erhält Trump hingegen aus Russland. Die USA hätten von der Notwendigkeit gesprochen, "so schnell wie möglich Frieden zu schaffen und dies durch Verhandlungen zu erreichen", äußerte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und betonte, es herrsche "vollständige Übereinstimmung" mit den USA, was das weitere Vorgehen im "Ukraine-Konflikt" angehe. Dazu sei entscheiden worden, "mit der Wiederaufnahme des russisch-amerikanischen Dialogs in allen Bereichen zu beginnen".

Einen ersten Anlauf, um den Weg für Verhandlungen zu ebnen, hatte es am Dienstag schon gegeben. In Saudi-Arabien kam US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen - ohne Vertreter der Ukraine oder der EU. Das Treffen zog sowohl von ukrainischer als auch europäischer Seite massive Kritik nach sich.

Umso stärker drängen einige EU-Mitglieder jetzt darauf, die eigene Rolle im Ringen um einen Frieden für die Ukraine zu stärken und pochen auf eine unbedingte Beteiligung an möglichen Verhandlungen. Nach einem ersten Ukraine-Gipfel am Montag will Frankreich Medienberichten zufolge zeitnah zu weiteren Beratungen laden. Teilnehmen sollen europäische Vertreter, aber auch nichteuropäische Länder.

Berichte über britisch-französische Truppe für Ukraine

Eine große Frage ist, wie Europa die Sicherheit für die Ukraine gewährleisten kann, auch nachdem ein Friedensabkommen vereinbart wurde. Wie die britischen Zeitungen Times und Guardian unter Berufung auf Militärkreise berichteten, erwägen Großbritannien und Frankreich, zu diesem Zweck eine europäische Truppe zur Absicherung eines möglichen Abkommens einzurichten.

Diese Truppe könne den Berichten zufolge weniger als 30.000 Soldaten umfassen und möglicherweise in wichtigen Städten und Häfen der Ukraine stationiert werden. Ebenso könne die Truppe den Schutz der kritischen Infrastruktur in der Ukraine schützen. In der Nähe der derzeit heftig umkämpften Front im Osten der Ukraine sollten die Soldaten jedoch nicht eingesetzt werden.

Wie es von den Zeitungen weiter hieß, erwägen Großbritannien und Frankreich ebenfalls, Flugzeuge einzusetzen, um ukrainische Grenzen zu überwachen. Ziel sei auch, kommerziellen Luftverkehr zu ermöglichen und den Seehandel abzusichern, schrieb der Guardian. In der kommenden Woche soll der britische Premierminister Keir Starmer in die USA reisen. Dort könnte er bei einem Treffen mit Trump auch diese Idee anbringen, mutmaßte die Zeitung Telegraph.

Der russische Außenminister Lawrow hatte die europäischen Überlegungen zu Friedenstruppen in der Ukraine scharf kritisiert und klar abgelehnt. Auch Kreml-Sprecher Peskow bekräftigte nochmals die Sorge der russischen Regierung und betonte, Moskau werde die Entwicklungen in Europa genau beobachten.