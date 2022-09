Teilmobilmachung in Russland "Zeichen der Panik im Kreml" Stand: 21.09.2022 11:31 Uhr

Die russische Teilmobilmachung wird international kritisiert und zugleich als Beleg dafür gedeutet, dass die Invasion vor dem Scheitern stehe. Der niederländische Ministerpräsident Rutte mahnte zur Ruhe.

Kritik gepaart mit dem Aufruf, sich von Russland nicht einschüchtern zu lassen - so fallen die ersten Reaktionen auf die von Präsident Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung aus. Von einem "schlimmen und falschen Schritt" spricht Vizekanzler Robert Habeck.

Die Entscheidung, 300.000 Reservisten zu mobilisieren, sei eine "weitere Eskalation des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine", über den die Bundesregierung beraten werde. Für ihn und die Regierung sei "klar, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter vollumfänglich unterstützen werden".

"Seine Invasion scheitert"

Der britische Verteidigungsminister wertete die Teilmobilmachung als Zeichen dafür, dass die "Invasion scheitert". Zusammen mit seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Putin Zehntausende Bürger in den Tod geschickt, erklärte Ben Wallace. "Noch so viele Drohungen und noch so viel Propaganda können die Tatsache nicht verhehlen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, die internationale Gemeinschaft geeint ist und Russland weltweit zu einem Geächteten werden wird."

Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, erklärte auf Twitter: "Scheinreferenden und Mobilmachungen sind Zeichen der Schwäche, des russischen Versagens." Die Vereinigten Staaten würden den Anspruch Russlands auf angeblich annektiertes ukrainisches Gebiet niemals anerkennen, "und wir werden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen".

Rutte: "Ruhe bewahren"

Der Westen sollte angesichts der russischen "Rhetorik über Atomwaffen" Ruhe bewahren, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte dem Sender NOS. Der Mobilisierungsbefehl sei ein Zeichen der Panik im Kreml, das nicht als direkte Drohung mit einem umfassenden Krieg mit dem Westen verstanden werden sollte. "Seine Rhetorik über Atomwaffen haben wir schon oft gehört, und sie lässt uns kalt."

Auch Tschechiens Regierungschef Petr Fiala setzt weiter darauf, die Ukraine zu unterstützen: "Die von Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung ist ein Versuch, den Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, weiter zu eskalieren. Und sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass Russland der alleinige Aggressor ist." Es sei notwendig, der Ukraine zu helfen. "Und in unserem eigenen Interesse müssen wir dies fortsetzen."

Der Schritt sei zu erwarten gewesen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak. Der Krieg laufe für Russland nicht nach Plan. Ziel sei es, den Westen für den Krieg und die sich verschlechternde Wirtschaftslage in Russland verantwortlich zu machen, sagte Podoljak der Nachrichtenagentur Reuters.

"Putin ist in die Defensive geraten"

Der Sicherheitsexperte Markus Kaim von der Stiftung für Wissenschaft und Politik verweist auf die jüngsten militärischen Erfolge und Rückeroberungen durch die ukrainische Armee: "Teile der russischen Kriegsziele scheinen derzeit nicht mehr erreichbar zu sein", erläuterte Kaim bei tagesschau 24. "Präsident Putin persönlich ist in die Defensive geraten."

Aus Sicht von Kaim geht es Putin darum, Druck auf den Westen auszuüben: "Er spricht von den nuklearen Waffen, die er zur Verfügung hätte, er betont, dass er nicht bluffen würde. Er stellt sich als aggressiver Feldherr dar. Es geht ganz eindeutig darum, auf die politische Debatte in Europa und den USA Einfluss zu nehmen."

"Schwäche, nicht Stärke"

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sieht in Putins Ankündigungen "Schwäche, nicht Stärke", wie Lambsdorff auf Twitter schrieb.

Auch die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger sieht in der Teilmobilmachung und den angekündigten Referenden in den annektierten Gebieten ein Zeichen dafür, wie sehr der russische Präsident unter Druck stehe: "Er kann die eigene Schwäche auch nicht mit noch so viel Propaganda in Russland weglügen. Daher dürfen wir uns jetzt erst recht keine Angst machen lassen", so Brugger.

Ganz ähnlich klingen die ersten Reaktionen aus der Union: "Putins Teilmobilmachung darf uns nicht einschüchtern, sondern zeigt die militärische Schwäche Russlands", twitterte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und mahnte in diesem Zusammenhang erneut an, Kampfpanzer müssten nun schnell geliefert werden.