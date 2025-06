Russischsprachler in der Ukraine Kein Bedarf an "Schutz" durch Russland

Gesetz zur ukrainischen Sprache

In der Ukraine trat im April 2019 ein Gesetz zur ukrainischen Sprache in Kraft, das in Russland und anderen Nachbarländern scharf kritisiert wurde. Es sieht vor, dass die ukrainische Sprache in 30 einzeln benannten Bereichen des öffentlichen Lebens Vorrang muss, darunter in den Medien, in der Kultur, im Bildungswesen und im Einzelhandel. Danach mussten Radio- und Fernsehsender 75 Prozent ihrer Inhalte auf Ukrainisch verbreiten. Nach der russischen Invasion beschlossen einzelne Regionen – darunter die Hauptstadt Kyjiw – zusätzlich Moratorien, die den Gebrauch des Russischen bei öffentlichen Veranstaltungen vorübergehend grundsätzlich verbieten. Zu Beginn des Jahres 2024 wurde das Gesetz noch einmal verschärft worden. Jetzt sind es 90 Prozent des Inhalts, die bei landesweiten Radio- und Fernsehsendern in ukrainischer Sprache sein müssen.