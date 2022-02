Scholz zur Ukraine-Krise "In Europa droht wieder ein Krieg" Stand: 19.02.2022 11:23 Uhr

Bundeskanzler Scholz sieht die Gefahr eines Krieges in Europa als unverändert groß an - setzt aber weiter auf Verhandlungen mit Russland. Alle Gesprächskanäle seien offen. Die Kosten für Russland im Falle eines Angriffs wären hoch.

Die Sorge vor einer kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine bestimmt den Ablauf der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der Politiker aus Russland in diesem Jahr erstmals seit 30 Jahren nicht anwesend sind. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Lage als dramatisch an: "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt", sagt Scholz zum Auftakt seiner Rede. Alle anderen globalen Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder der Kampf gegen den Klimawandel fielen momentan dahinter zurück.

Der massive Aufmarsch von russischen Truppen im Grenzgebiet "ist durch nichts gerechtfertigt", so Scholz. Er warnte die Führung in Moskau erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine. "Jede weitere Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine wird hohe Kosten haben für Russland - politisch, ökonomisch und geostrategisch."

Der Kanzler zeigte sich weiter bereit zur Diplomatie mit Russland. "So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein - das ist der Anspruch", sagt er. Russland habe die Frage einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum "casus belli" erhoben. "Das ist paradox: Denn hierzu steht gar keine Entscheidung an."

Stoltenberg: "Noch keine Anzeichen für echten Abzug"

Ein massiver russischer Truppenaufmarsch mit nach westlichen Angaben inzwischen rund 150.000 Soldaten schürt seit Wochen Befürchtungen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne und führt seinerseits an, sich von der NATO bedroht zu fühlen. Die NATO und die USA wiederum werfen Russland vor, unter anderem mit Hilfe von Falschinformationen einen Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine vorzutäuschen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief Russland erneut auf, seine Truppen von der ukrainischen Grenze zurückzuziehen. "Wir sehen noch keine Zeichen für einen echten Abzug", sagte er in München. "Im Gegenteil: Die Truppenkonzentration wird fortgeführt." Es sei nicht zu spät für Russland, den Kurs der Eskalation zu ändern.

Von der Leyen: hohe Kosten und schwerwiegende Folgen für Russland

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warf Moskau einen "unverhohlenen Versuch" vor, die Regeln der Weltordnung neu zu schreiben. Auch sie warnte Russland erneut vor "hohen Kosten" im Falle eines Einmarsches in der Ukraine. "Wenn der Kreml zuschlägt, können wir den wirtschaftlichen Interessen Moskaus hohe Kosten und schwerwiegende Folgen auferlegen", betonte die Kommissionschefin. Russland könnte ein Angriff auf die Ukraine "eine blühende Zukunft" kosten, sagte von der Leyen. Sie prangerte auch eine Allianz zwischen China und Russland an, um "das Recht des Stärkeren" durchzusetzen.

Biden: Russischer Angriff steht kurz bevor

Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich angesichts der Lage besorgt. Seiner Ansicht nach plant Russland, die Ukraine in den kommenden Tagen anzugreifen - inklusive der bevölkerungsreichen Hauptstadt Kiew. "Im Moment bin ich davon überzeugt, dass er die Entscheidung getroffen hat", sagte Biden mit Blick auf Putin.

"Wir haben Gründe zu glauben, dass das russische Militär plant und vorhat, die Ukraine in der kommenden Woche, in den kommenden Tagen, anzugreifen", so der US-Präsident in Washington. Er fügte hinzu: "Wir glauben, dass sie die ukrainische Hauptstadt Kiew angreifen werden, eine Stadt mit 2,8 Millionen unschuldigen Menschen."

Biden betonte aber erneut, es sei nicht zu spät, eine diplomatische Lösung in dem Konflikt zu finden. Russland habe noch immer die Wahl zwischen einem Krieg und Diplomatie.