Kiew und die "schmutzige Bombe" Kreml beharrt auf Atomvorwürfen Stand: 24.10.2022 17:20 Uhr

Seit dem Wochenende behaupten russische Medien und Regierungsvertreter unisono, die Ukraine baue eine radioaktive "schmutzige Bombe". Beweise liefert der Kreml nicht. Experten argwöhnen eine Propaganda-Finte.

Von Annette Kammerer, ARD-Studio Moskau, zzt. Berlin

Es ist eine Nachricht, die kurz und knapp ausfällt: Die Bombe, die sei schon so gut wie fertig. Seit dem Wochenende malen russische Medien, allen voran die staatlichen Fernsehsender, das Schreckensbild einer "schmutzigen Bombe", die Kiew in der Ukraine zünden könnte, um "Russland dafür verantwortlich zu machen", wie eine Reportage im Staatssender Rossija 24 erklärt.

MDR Logo Annette Kammerer

London sei bereit zu liefern

Als "schmutzige Bombe" bezeichnet Russland einen Sprengsatz, der neben explosivem Material auch radioaktive Substanzen enthält. War im März noch die Rede von einer nuklearen Waffe auf Grundlage von Plutonium, werden im russischen Staatsfernsehen jetzt Bilder aus einer vermeintlich ukrainischen Uranmine als Beleg gezeigt.

Beteiligt an einer solchen "schmutzigen Bombe" sei das Kiewer Institut für Kernforschung. Die Komponenten aus klassischen Atomwaffen wäre London bereit zu liefern, heißt es in dem Fernsehbeitrag.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Provokation laut Duma-Sprecher vereitelt

Am Sonntag hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu seinen amerikanischen und auch einige seiner europäischen Amtskollegen angerufen. Und eben vor einer solchen Bombe gewarnt. Es ist eine Behauptung, die danach aufs schärfste von der Ukraine, den USA und auch aus Europa zurückgewiesen wurde.

Klare Ansagen, an denen man in Russland allerdings umgehend Kritik übte. So fragte sich der stellvertretende Sprecher des russischen Oberhauses, Konstantin Kossatschow, warum Europa diesem Vorwurf nicht nachgehe: Wie konnten sich die Verteidigungsminister so schnell auf eine gemeinsame Ablehnung einigen?

Ein Gutes aber hätten die Gespräche des russischen Verteidigungsministers gehabt, erklärte Kossatschow dann noch: Das rasche und proaktive Handeln Russlands hätte die Provokation mit einer schmutzigen Bombe vereitelt. Und Russland werde auch weiterhin präventiv tätig sind.

Laut Kreml kein leerer Verdacht

Dass dies genau das Ziel einer solchen Behauptung sein könnte, das vermutet derweil nicht nur die ukrainische Seite. In einem Interview mit dem Youtube Format "Breakfast Show" erklärte der unabhängige Militärexperte Juri Fjedorow, dass Moskau mit solchen Aussagen "seinen Angriff sozusagen vorwegzunehmen" versuche. Und die eigenen Handlungen dann als Präventivschlag verkaufen könnte, "um die Menschheit vor den schrecklichen Faschisten zu retten".

Zu den Plänen einer "schmutzigen Bombe" äußerten sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der russische Außenminister Sergej Lawrow sowie das russische Verteidigungsministerium. Grundtenor ihrer Aussagen war, wie Lawrow zusammenfasste, dass dies kein leerer Verdacht sei. Denn Russland lägen bereits konkrete Informationen über den Bau vor. Dieser befinde sich bereits in seiner "Endphase".

"Glauben oder nicht glauben"

Auch beim Zweck einer solchen "Provokation" waren sich alle Amtsinhaber, die sich heute zu diesem Thema äußerten, einig: Die Ukraine fahre damit eine "machtvolle anti-russische Kampagne", erklärte beispielsweise der Vertreter des Verteidigungsministeriums Igor Kirillow das Ziel dieser "schmutzigen Bombe".

Und zwar um ausgerechnet "das Vertrauen in Moskau zu untergraben". Das Geschehe, so Kirillow, in dem die Ukraine Russland beschuldigen werde, Massenvernichtungswaffen einzusetzen und Russland damit als "Atomterroristen" dazustellen.

Russland hätte die notwendigen Informationen darüber dem amerikanischen und europäischen Verteidigungsministern zur Verfügung gestellt, erklärte Kreml-Sprecher Peskow dazu. Weiter sei das nun "ihre Sache: glauben, oder nicht glauben".

Argumente für Atomwaffeneinsatz?

Dabei ließ vor allem ein kurzer Satz in Lawrows Rede aufhorchen. Denn nicht nur werde Russland den vermeintlichen ukrainischen Plan einer "schmutzigen Bombe", weiter untersuchen. Sein Land hätte, so der Außenminister, ein großes Interesse daran, "eine solch schreckliche Provokation zu verhindern".

Dass solche Aussagen den - zumindest argumentativen - Boden für den Einsatz russischer Atomwaffen bereiten können, darüber scheinen sich viele Fachleute und Politiker einig. Die Frage aber sei, so beispielsweise der Militärexperte Fjodorow, wer diesen Argumenten dann auch Glauben schenke.

Selbst "angeblich befreundete Staaten" wie China oder Indien würden einen russischen nuklearen Angriff im Pelz eines angeblichen Präventivschlags "in keiner Weise befürworten", ist sich Fjodorow sicher. Lediglich der eigenen Bevölkerung könnte die russische Regierung das auf diese Art erklären. Und die, wird "alles schlucken, was kommt."