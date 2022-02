Ukraine-Konflikt "Wir können nicht ewig einen Olivenzweig anbieten" Stand: 20.02.2022 12:09 Uhr

Im Ukraine-Konflikt setzt der Westen weiter auf Diplomatie. Doch der EU-Ratsvorsitzende Michel betonte, Russland "nicht ewig einen Olivenzweig anbieten" zu können. Großbritanniens Premier Johnson warnte vor dem "vielleicht größten Krieg in Europa seit 1945".

Trotz der sich zuspitzenden Lage im Ukraine-Konflikt zeigt sich der Westen zwar weiter gesprächsbereit mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin, aber der Geduldsfaden scheint dünner zu werden. Der EU-Ratsvorsitzende Charles Michel erteilte andauernden Friedensangeboten an Moskau eine Absage. "Wir können nicht ewig einen Olivenzweig anbieten, während Russland Raketentests vornimmt und weiterhin Truppen aufstellt", sagte Michel bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die große Frage bleibe: "Will der Kreml den Dialog?", fügte der EU-Ratsvorsitzende hinzu.

Wenn Moskau "eine weitere militärische Aggression riskiere, werden wir mit massiven Sanktionen reagieren, und die müssen und werden gerade für Russland hart sein", fügte Michel hinzu. Im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine will Michel sofort einen Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschef einberufen. Man werde sicherstellen, dass vollständig geeint über Sanktionen entschieden werde, sagte der Belgier.

Johnson warnt vor "größtem Krieg in Europa seit 1945"

Der britische Premierminister Boris Johnson warnte vor einem Krieg in der Dimension des Zweiten Weltkriegs. "Ich muss leider sagen, dass der Plan, den wir sehen, vom Ausmaß her etwas ist, das wirklich der größte Krieg in Europa seit 1945 sein könnte", sagte Johnson der BBC. Er bezieht sich damit auf mutmaßliche russische Pläne für einen Angriff auf die Ukraine. "Alles deutet darauf hin, dass der Plan in gewisser Weise schon begonnen hat", sagte Johnson, der in den vergangenen Tagen bereits sehr offensiv vor russischen "Operationen unter falscher Flagge" gewarnt hatte.

So werden bewusst inszenierte Aktionen bezeichnet, für die im Nachhinein andere - in diesem Fall wohl ukrainische Kräfte - verantwortlich gemacht werden. Russland könne etwas inszenieren, um einen Vorwand für einen Einmarsch zu schaffen, so die Sorge. "Die Leute müssen wirklich verstehen, wie viele Menschenleben betroffen sein könnten", warnte Johnson in Bezug auf die drohende Eskalation und kündigte erneut scharfe Sanktionen für diesen Fall an.

"Europa ist in Gefahr"

Nach Ansicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell muss sich Europa stärker auf neue Bedrohungen wie hybride Angriffe einstellen. "Europa ist in Gefahr", sagte Borrell auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Blick auf Staaten wie Russland und China, die zurück in das Denken von Mächten im 19. Jahrhundert wollten. Die EU-Staaten müssten deshalb ihre Kräfte bündeln.

Macron will Eskalation verhindern

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will heute mit Putin telefonieren. Nach Angaben des Elysée-Palasts handelt es sich um die "letzten möglichen und notwendigen Anstrengungen", um eine militärische Eskalation zu verhindern. "Die Situation ist sehr gefährlich, aber es gibt noch Raum für Diplomatie", sagte ein Berater des französischen Präsidenten. Falls nötig, werde Macron erneut nach Kiew und Moskau reisen, um in dem Konflikt zu vermitteln.

Nach Einschätzung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Russland alle Vorbereitungen getroffen, um angreifen zu können. "Wir sind gut beraten, vorbereitet zu sein", sagte die SPD-Politikerin im ZDF-"heute journal". Sie begrüßte die Entscheidung der NATO, die Bereitschaftszeiten für mehrere Zehntausend Soldaten der Militärallianz drastisch zu verkürzen.

Weitere Gefechte in der Ostukraine

Aus dem Konfliktgebiet in der Ostukraine wurden neue nächtliche Angriffe gemeldet. Die pro-russischen Separatisten in den Gebieten Luhansk und Donezk teilten mit, seit Mitternacht seien mehrfach Dörfer beschossen worden. Dabei seien zwei Zivilisten getötet worden. Auch die ukrainische Armee listete mehrere Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand auf - gestern seien dabei zwei Soldaten getötet worden. Zudem gibt es Berichte von mehreren Explosionen in der Stadt Donezk. Die jeweiligen Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) beklagte, dass durch Beschuss in den vergangenen Tagen mindestens zwei Pumpstationen im Gebiet Donezk ausgefallen seien. Diese versorgten mehr als eine Million Menschen mit Trinkwasser. "Wir sind sehr besorgt über die Entwicklungen in der Ostukraine", sagte Florence Gillette, Leiterin der IKRK-Delegation in der Ukraine. Sie appellierte an den Schutz der Bevölkerung bei Militäroperationen.

Russland nahm eigenen Angaben zufolge Zehntausende Menschen aus dem Nachbarland auf. Zivilschutzminister Alexander Tschuprijan sprach laut der Staatsagentur Tass von mehr als 40.000 Flüchtlingen, die in der Region Rostow im Süden des Landes angekommen seien. Sie sind demnach in 92 Notunterkünften untergebracht worden.