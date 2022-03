Verhandlungen zu Ukraine-Krieg Einigung über Schaffung humanitärer Korridore Stand: 03.03.2022 19:30 Uhr

Am achten Tag des Krieges haben sich die Ukraine und Russland auf die Schaffung "humanitärer Korridore" geeinigt. Gleichzeitig intensivierte Russland die Luftangriffe auf mehrere Großstädte, in denen die Lage immer unübersichtlicher wird.

Eine Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben sich Kiew und Moskau nach ukrainischen Angaben auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus besonders umkämpften Kriegsgebieten herausholen zu können.

Das sagten Vertreter beider Seiten nach einem zweiten Treffen, das im polnisch-belarusischen Grenzgebiet stattgefunden hatte. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak betonte zugleich, dass bei dem Treffen im belarussisch-polnischen Grenzgebiet einige erhoffte Ergebnisse nicht erreicht worden seien.

Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski sprach von einer "möglichen vorübergehenden Einstellung der Feindseligkeiten" in den entsprechenden Gebieten für den Zeitraum der Evakuierung. Podoljak sagte, die "humanitären Korridore" sollten auch genutzt werden, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen.

Eine flächendeckende Waffenruhe - wie von Kiew zuvor gefordert - ist offenbar nicht geplant. "Das heißt, nicht überall, aber an den Orten, an denen es diese humanitären Korridore geben wird, wird es möglicherweise für die Dauer der Durchführung dieser Operation eine Feuerpause geben", sagte Podoljak. Zunächst war nicht klar, um welche Gebiete es sich handeln soll.

Podoljak zeigte sich mit dem Gesprächsverlauf grundsätzlich unzufrieden. "Zu unserem großen Bedauern haben wir nicht die Ergebnisse erreicht, auf die wir gehofft hatten", sagte er. "Wir haben vereinbart, die Verhandlungen in allernächster Zeit fortzusetzen."

Russland fordert Demilitarisierung der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor den Verhandlungen in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron die Forderungen seines Landes bekräftigt. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status. Zugleich drohte der Kreml: "Versuche, Zeit zu gewinnen, indem die Verhandlungen in die Länge gezogen werden, führen nur zu zusätzlichen Forderungen an Kiew in unserer Verhandlungsposition." Russland hatte auf Befehl von Putin vor einer Woche den Angriff aufs Nachbarland Ukraine begonnen.

Nach dem Telefonat gab sich Macron pessimistisch. Man glaube, in dem Krieg stünde das Schlimmste noch bevor, so der Élyséepalast. Wie es in Paris weiter hieß, ist es Putins klares Ziel, die gesamte Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Nach französischen Angaben ging die Initiative für das Telefonat von Putin aus. Im Anschluss telefonierte Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Vor Beginn der zweiten Verhandlungsrunde hatte die Regierung in Kiew betont, sie werde keine "Ultimaten" Moskaus akzeptieren.

Stattdessen forderte Selenskyj Putin zu direkten Gesprächen auf. "Wenn Du nicht (mit Deinen Truppen aus der Ukraine) abhauen willst, setz Dich zu mir an den Verhandlungstisch, ich habe Zeit", sagte Selenskyj vor Journalisten. "Aber nicht auf 30 Meter Abstand wie mit (dem französischen Präsidenten Emmanuel) Macron, (Bundeskanzler Olaf) Scholz - ich bin doch ein Nachbar", sagte Selenskyj. "Ich beiße nicht. Ich bin ein ganz normaler Typ. Setz Dich zu mir, sag mir, wovor Du Angst hast."

Putin: Russlands "Militär-Operation" in Ukraine läuft nach Plan

Eine Woche nach dem Einmarsch ins Nachbarland Ukraine zeigte sich Putin in Moskau derweil demonstrativ mit dem Einsatz zufrieden gezeigt. "Ich möchte sagen, dass die militärische Spezial-Operation streng nach Zeitplan und nach Plan verläuft", sagte Putin bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, deren Beginn im Staatsfernsehen gezeigt wurde. "Alle gesetzten Aufgaben werden erfolgreich gelöst."

Putin sprach den Angehörigen der in der Ukraine getöteten russischen Soldaten sein Beileid aus und legte eine Schweigeminute ein. Am Mittwoch hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, dass 498 Russen getötet worden seien. Die Familien der getöteten Soldaten erhielten jeweils rund 12,4 Millionen Rubel (rund 105 000 Euro), sagte Putin. Auch Verwundete sollten Entschädigungszahlungen erhalten.

Russland verstärkt Luftangriffe

Am achten Kriegstag sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow: "Wir sind gesprächsbereit, aber wir werden unsere Operation fortsetzen." Russland verstärkte am Donnerstag noch einmal seine Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Selenskyj gab sich dennoch weiter kämpferisch. "Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine ruhige Minute haben", sagte er in einer Videobotschaft an die russischen Soldaten gerichtet. Er rief die Verbündeten auf, seinem Land Flugzeuge zu überlassen, wenn sie selbst keine Flugverbotszone über seinem Land einrichten wollen. Dies sei an Polen und die USA gerichtet.

Unübersichtliche Lage in vielen Großstädten

Auch am Donnerstag wurden im ganzen Land Kämpfe gemeldet. Bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Millionenstadt Charkiw und Umgebung sind nach Angaben örtlicher Behörden am Mittwoch und Donnerstag mindestens 34 Zivilisten getötet worden. 285 Menschen wurden zudem verletzt, darunter 10 Kinder, wie der regionale Zivilschutz mitteilte. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes liegt nahe der Grenze zu Russland. Sie ist seit Kriegsbeginn Ziel russischer Angriffe.

In Kiew gab es in der Nacht zu Donnerstag mehrere schwere Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst, wie die Agentur Unian berichtete. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram: "Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen." Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs setzten sich russische Truppen nördlich und nordwestlich von Kiew in 20 bis 30 Kilometern Entfernung von der Stadtgrenze fest und errichteten Feldlager. Der russische Militärkonvoi kommt internationalen Beobachtern zufolge allerdings deutlich langsamer voran als von Moskau geplant.

Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440.000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Nach russischen Angaben ist Mariupol inzwischen eingeschlossen.

Derweil ist die genaue Situation in der südlichen Gebietshauptstadt Cherson unklar. Die ukrainische Armee hat die Stadt offenbar aufgegeben. "Wir haben in der Stadt keine Streitkräfte der Ukraine, nur friedliche Bewohner, die hier leben wollen!", schrieb Bürgermeister Ihor Kolychajew in der Nacht. Russische Besatzer seien in allen Stadtteilen der südlichen Hafenstadt Cherson, erklärten die dortigen Behörden. Cherson wäre die erste ukrainische Großstadt unter neuer russischer Kontrolle.

Bild: ISW/ 02.03.2022

33 Tote bei russischem Luftangriff auf Tschernihiw

Bei einem russischen Angriff auf Wohngebiete in der Stadt Tschernihiw im Norden der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben 33 Menschen getötet worden. 18 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Rettungsdienst der Stadt mit. Zuvor war von 22 Todesopfern die Rede gewesen. Den Angaben zufolge wurden bei dem Angriff zwei Schulen und ein Wohnhochhaus getroffen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Tschernihiw, Regina Gusak, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das 120 Kilometer von Kiew entfernte Tschernihiw sei Ziel eines russischen "Bombenangriffs" geworden. Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus hatte zuvor von einem russischen Luftangriff gesprochen, bei dem zwei Schulen im Stadtteil Staraja Podusiwka und Wohnhäuser getroffen worden seien. Tschernihiw und die gleichnamige Region liegen nordöstlich der Hauptstadt Kiew.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach Angaben des Bürgermeisters der südukrainischen Stadt Enerhodar hätten russische Truppen einen von Zivilisten errichteten Kontrollposten unter Beschuss genommen. Der Feind sei mit einem großen Militärkonvoi angerückt und habe Waffen gegen Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, schrieb Dmytro Orlow im Nachrichtendienst Telegram. Diese Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Russland dementiert vehement, gezielt Zivilisten anzugreifen. Erst kurz zuvor hatte Orlow die Bevölkerung aufgefordert, sich den russischen Soldaten entgegenzustellen: "Der Feind rückt auf die Stadt vor. Kommt heraus!", schrieb er.

Russlands Präsident Wladimir Putin wirft den "ukrainischen Neonazis" vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Zudem seien Tausende von ausländischen Staatsbürgern als Geiseln genommen worden. Darunter seien auch Studenten, erklärte Putin. Zudem hätten zwar die russischen Soldaten humanitäre Korridore eingerichtet, damit Zivilisten fliehen könnten. Diese würden jedoch durch von ukrainischen Nationalisten blockiert.

OSZE will mögliche Kriegsverbrechen untersuchen

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kündigte am Donnerstag an eine Gruppe internationaler Experten sollen im Auftrag der OSZE in der Ukraine "Fakten und Umstände zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermitteln". Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in der ersten Woche des Konflikts 249 Zivilisten getötet und 553 verletzt worden. Die Ukraine hatte am Mittwoch von mehr als 2000 getöteten Zivilisten gesprochen.

Bei Enerhodar am Fluss Dnipro in der Südukraine liegt auch das Atomkraftwerk Saporischschja. Dort verstärkt das russische Militär nach ukrainischer Darstellung seine Bemühungen, das AKW unter seine Kontrolle zu bringen. Russische Soldaten versuchen Sperren zu durchbrechen, die von den Bewohnern und örtlichen Verteidigungskräften errichtet worden seien, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des Innenministeriums, im Internet.

Ukrainischer Präsidentenberater ruft Zivilisten zu Guerilla-Krieg auf

Die ukrainische Regierung rief die Bevölkerung zu einem Partisanenkrieg gegen die russischen "Invasoren" auf. Zivilisten sollten Barrikaden errichten, Männer russische Truppen abseits der Front angreifen, sagte Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch in einer Videobotschaft. "Die schwache Seite der russischen Armee ist die Nachhut", sagte Arestowitsch.

Arestowitsch rief zum totalen Volkswiderstand in den besetzten Gebieten auf. In den von russischen Truppen eroberten Städten Konotop im Nordosten und in Melitopol am Asowschen Meer gebe es diesen bereits. "Totaler Widerstand (...) ist unsere ukrainische Trumpfkarte und er ist das, was wir weltweit am besten können", sagte Arestowitsch. Er erinnerte an die Partisanenaktionen in der von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten Ukraine.

Russischer Geheimdienst-Chef - Sind in "heißen" Krieg mit dem Westen

Nach Darstellung des Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, befinden sich sein Land und der Westen nicht in einem neuen Kalten Krieg, sondern in einem "heißen". "Westliche Politiker und Kommentatoren bezeichnen das gegenwärtige Geschehen gern als 'neuen kalten Krieg'", schreibt Naryschkin auf der Website seiner Behörde.

Die historischen Parallelen passten jedoch nicht ganz: "Schon deswegen, weil Russland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Westen in entfernten Gegenden gekämpft hat und der Krieg jetzt an die Grenzen unseres Mutterlandes angekommen ist. Für uns ist er also definitiv nicht 'kalt', sondern ziemlich 'heiß'."