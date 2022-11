Selenskyj zur Rückeroberung Chersons "Heute ist ein historischer Tag" Stand: 11.11.2022 21:14 Uhr

Die russischen Truppen sind fort, ukrainische Spezialeinheiten dafür vor Ort. Die strategisch wichtige Stadt Cherson ist wieder unter der Kontrolle Kiews. Präsident Selenskyj sprach von einem "historischen Tag".

Spezialeinheiten der ukrainischen Armee haben die strategisch wichtige Stadt Cherson im Süden des Landes erreicht - das hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt. Weitere Truppen seien auf dem Weg. "Heute ist ein historischer Tag", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Noch sei die Stadt aber nicht komplett von der "Präsenz des Feindes" befreit, erklärte er.

Die Bewohner von Cherson entfernten zudem selbstständig russische Symbole von Straßen und Gebäuden. Selenskyj veröffentlichte auch ein Video, das Autokorsos und Jubelchöre für die anrückenden ukrainischen Soldaten zeigen soll. "Die Menschen in Cherson haben gewartet. Sie haben die Ukraine nie aufgegeben", sagte der Staatschef. "Genauso wird es in den Städten sein, die noch auf unsere Rückeroberung warten."

Verbliebene russische Soldaten sollen sich ergeben

Zuvor hatte bereits das Verteidigungsministerium in Kiew erklärt: "Cherson kehrt unter die Kontrolle der Ukraine zurück". Es hatte verbliebene russische Soldaten dazu aufgerufen, "sich augenblicklich zu ergeben". Die Rückzugsrouten der "russischen Invasoren" seien unter Feuer der ukrainischen Armee, erklärte das Ministerium weiter. "Jeder russische Soldat, der Widerstand leistet, wird eliminiert." Wer sich ergebe, werde jedoch am Leben gelassen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nannte den russischen Rückzug einen "weiteren wichtigen Sieg" für die Ukraine. Kuleba schrieb in Online-Diensten: "Was auch immer Russland sagt oder tut - die Ukraine wird gewinnen".

Region Cherson ist strategisch von Bedeutung

Russische Angriffstruppen hatten weite Teile der Region Cherson und der gleichnamigen Regionalhauptstadt kurz nach Beginn der Invasion in die Ukraine Ende Februar besetzt. Für die Regierung in Moskau ist die Region strategisch von hoher Bedeutung, um die Offensive in Richtung Mykolajiw und zum Schwarzmeerhafen Odessa fortsetzen zu können.

Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensiven hatte Russland am vergangenen Mittwoch den Abzug der eigenen Truppen aus dem nordwestlich des Flusses Dnipro gelegenen Teils von Cherson angekündigt. Dort liegt auch die gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson. Vor dem heutigen Einzug der ukrainischen Truppen erklärte Moskau dann den Rückzug offiziell für abgeschlossen. Insgesamt wurden demnach mehr als 30.000 Soldaten auf die linke Flussseite gebracht. Dem Schritt waren Gebietsgewinne der ukrainischen Streitkräfte in der Region vorausgegangen.

Moskau will "Spezialoperation" fortführen

Der ukrainische General Walerij Saluschny hatte am Donnerstag erklärt, die eigenen Truppen hätten nach Kämpfen an der Front zwischen Petropawliwka und Noworaisk sechs Siedlungen zurückerobert. Sechs weitere Ortschaften wurden nach seinen Worten zwischen dem Ort Perwomaiske und Cherson eingenommen. Insgesamt habe die Ukraine damit mehr als 200 Quadratkilometer Gebiet zurückerobert.

Dunkelgrün: Vormarsch der russischen Armee. Schraffiert: Von Russland annektierte Gebiete. Bild: ISW/10.11.2022

Moskau sieht dennoch kein Ende seiner "Spezialoperation", wie der Angriffskrieg von Russland selbst bezeichnet wird. Der Kreml schließt nach eigenen Angaben Verhandlungen mit der Ukraine zwar nicht aus. Man sehe aber keine Bereitschaft Kiews für Gespräche, sagte Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. "Kiew will keine Gespräche, also geht die militärische Spezialoperation weiter", sagte Peskow.

Aus Sicht des Kremls könnte die "militärische Spezialoperation" entweder mit dem Erreichen ihrer Ziele oder mit Verhandlungen beendet werden. Friedensgespräche "aus der Position der Stärke" heraus, wie sie die ukrainische Seite beanspruche, seien aber nicht möglich. Ungeachtet des eigenen Abzugs bezeichnete Moskau das Gebiet Cherson, das der Kreml erst im September völkerrechtswidrig annektiert hatte, weiter als eigenes Staatsgebiet.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Erneut russische Angriffe auf die Region

Kurz nach dem Abzug der eigenen Truppen aus Cherson und weiteren Orten begann Russland eigenen Angaben zufolge erneut mit Angriffen auf die gerade erst aufgegebene Region. "Aktuell werden Truppen und Militärtechnik der ukrainischen Streitkräfte auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro beschossen", teilte Russlands Verteidigungsministerium mit.

Auch in anderen Regionen der umkämpften Ukraine gab es Beschuss. Bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Mykolajiw gab es der Regierung in Kiew zufolge Tote und Verletzte. Der ukrainische Gouverneur des Gebietes, Witalij Kim, teilte im Nachrichtenkanal Telegram mit, es seien sechs Tote aus den Trümmern eines fünfgeschossigen Wohnhauses geborgen worden.

Moskau und Kiew tauschten unterdessen erneut Gefangene aus. "Es ist gelungen, 45 Kämpfer der Streitkräfte zu befreien", erklärte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, im Nachrichtendienst Telegram. Es handele sich dabei um Soldaten und Feldwebel. Wie viele Soldaten an die russische Seite übergeben wurden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.