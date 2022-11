Adaption von "Supergeil" Ukraine bittet mit Musikvideo um Panzer Stand: 02.11.2022 16:20 Uhr

Mit einem Neuzusammenschnitt des Clips zu "Supergeil" von Friedrich Liechtenstein bittet die Ukraine Deutschland um Leopard-Panzer. Der Künstler wusste nach Informationen von tagesschau.de nichts davon.

Das ukrainische Militär bittet mit einer Variante des Popsongs "Supergeil" um die Lieferungen von Leopard-Panzern aus Deutschland. Dafür wurden in den Clip von Künstler Friedrich Liechtenstein militärische Szenen sowie Fotos der bereits gelieferten Flugabwehrwaffen Gepard und IRIS-T hineingeschnitten - tituliert als "super Gepard" und "super IRIS".

Damit habe man schon eine "super Verteidigung", heißt es. Doch dann kommen Szenen des Panzers "super Leopard" im Einsatz - verbunden mit einem "super please" - also der Bitte, auch diese Panzer zu schicken. Am Ende ist in dem Video "Dankeschön Deutschland" zu lesen.

Künstler soll nicht gefragt worden sein

Der Clip wurde vom ukrainischen Verteidigungsministerium auf Twitter veröffentlicht. Wie das Management des Künstlers auf Anfrage von tagesschau.de mitteilte, wusste Friedrich Liechtenstein vorab nichts von der Adaption seines Songs samt Video. Eine Zusammenarbeit sei nicht abgesprochen gewesen. Ob gegen die Nutzung vorgegangen werden soll, sei noch nicht klar, sagte eine Mitarbeiterin der PR-Firma Artist Network.

Liechtenstein spiele das Lied seit Jahren nicht mehr, hieß es zudem. "Supergeil" wurde 2014 über eine Werbekampagne der Supermarktkette Edeka bekannt.

Social-Media-Strategie auch im Krieg

Die Bundesregierung lehnt die Lieferung von Kampfpanzern Leopard und Schützenpanzern Marder bislang ab - mit dem Hinweis, dass auch kein anderer Partner der Ukraine so moderne westliche Panzer zur Verfügung stelle. Das von Russland angegriffene Land hofft auf Panzer dieser Typen, um besetzte Gebiete leichter befreien zu können.

Um international Aufmerksamkeit und Hilfe zu finden, setzt die ukrainische Führung stark auf soziale Medien. Die Memes (oft vielfach genutzte Bilder mit abgewandelten Beschriftungen) und Videoschnipsel sind häufig humorvoll gemeint.