Hafenstadt Mariupol Einige Zivilisten können Stahlwerk verlassen Stand: 01.05.2022 01:03 Uhr

Mehr als 1000 Zivilisten sind im Asow-Stahlwerk in Mariupol von russischen Truppen umzingelt. Einige von ihnen konnten nun offenbar das Gelände verlassen. Russland scheint sich, an einer zuvor vereinbarten Waffenruhe zu halten.

20 Zivilisten haben nach ukrainischen Angaben am Samstag das heftig umkämpfte Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol verlassen, um in Sicherheit gebracht zu werden. Die Menschen, darunter Frauen und Kinder, seien zu einem vereinbarten Ort gebracht worden, teilte der Vize-Kommandeur des Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, mit. Seine Einheit verteidigt das Stahlwerk gegen russische Truppen.

Palamar äußerte die Hoffnung, dass die Menschen nach Saporischschja in von der Ukraine kontrolliertes Gebiet gebracht werden können. Bereits zuvor hatten russische Nachrichtenagenturen gemeldet, dass Zivilisten das Werk hätten verlassen können. Ihnen zufolge sollen es 25 Personen gewesen sein.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Waffenruhe wird offenbar eingehalten

Das Asow-Regiment durchsuche das Industriegelände nach weiteren Zivilisten und hoffe, dass sie alle in Sicherheit gebracht werden könnten, sagte Kommandeur Palamar. Eine Evakuierung von Verletzten sei vorerst jedoch nicht geplant. Nach Angaben des Asow-Regiments soll Russland auch Samstagnacht das Werksgelände mit Artillerie beschossen haben. Eine Waffenruhe, die für 6 Uhr morgens vereinbart gewesen sei, habe erst fünf Stunden später begonnen, werde jedoch seither eingehalten.

Das Stahlwerksgelände ist die letzte Bastion des ukrainischen Widerstands in der Hafenstadt Mariupol, die durch Angriffe Russlands weitgehend zerstörten wurde. Vor Beginn der russischen Invasion lebten dort eine halbe Million Einwohner. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Stahlwerks insgesamt rund 1000 Zivilisten Zuflucht gesucht haben - darunter Dutzende Kinder.

UN drängte auf Fluchtroute

Russland wiederum spricht von rund 2500 ukrainischen Kämpfern und ausländischen Söldnern, die sich dort ebenfalls verschanzt haben sollen. Diese lehnen eine Kapitulation und eine Aufgabe der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer, die großteils bereits von den Russen eingenommen ist, bislang ab.

Kiew und Moskau hatten sich zuletzt unter Vermittlung von UN-Generalsekretär António Guterres bereiterklärt, eine Fluchtroute für die Zivilisten einzurichten. Größere Evakuierungserfolge gab es bislang aber nicht. Mehr als neun Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gilt die Lage der im Azowstal-Werk eingeschlossenen Menschen als katastrophal.