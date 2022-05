Belagerte Stadt Mariupol Ukraine meldet neue Angriffe auf Asowstal Stand: 05.05.2022 10:20 Uhr

Trotz angekündigter Feuerpause meldet die Ukraine wieder Angriffe auf das belagerte Stahlwerk. Bislang konnten nach UN-Angaben mehr als 300 Menschen aus Mariupol und anderen Städten in der Region in Sicherheit gebracht worden.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben die russischen Truppen erneut versucht, das Stahlwerk Asowstal in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol zu erstürmen. "Mit Unterstützung der Luftwaffe hat der Gegner seinen Angriff mit dem Ziel erneuert, das Fabrikgelände unter seine Kontrolle zu bringen", teilte der ukrainische Generalstab am Morgen in seinem Lagebericht mit. In dem Stahlwerk haben neben den ukrainischen Kämpfern Schätzungen zufolge auch noch bis zu 200 Zivilisten Zuflucht gesucht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Feuerpause angekündigt

Für die kommenden Tage kündigte Russland eine tägliche, auf mehrere Stunden begrenzte Feuerpause an, damit diese Menschen sich in Sicherheit bringen können. Nach Angaben der russischen Regierung soll bis Sonntag zu bestimmten Tageszeiten ein Fluchtkorridor für Zivilisten eingerichtet werden. In der bei Telegram veröffentlichten Erklärung hieß es, der Korridor werde durch die russischen Streitkräfte und deren Verbündete eröffnet. Die Streitkräfte würden in der Zeit von militärischen Handlungen absehen, sich in eine sichere Distanz zurückziehen und Zivilisten den Rückzug zu einem selbst gewählten Ziel erleichtern.

Es gab jedoch keine Bestätigung aus anderen Quellen für das Vorgehen. Ähnliche Versprechen zur Einrichtung von Fluchtkorridoren wurden in der Vergangenheit nicht eingehalten.

Auch die Ukraine ist nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit, einen Waffenstillstand in Mariupol zu gewährleisten, um den verbliebenen Zivilisten die Flucht zu ermöglichen.

UN: Mehr als 300 Menschen evakuiert

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind aus Mariupol und vier weiteren Städten in der Region mittlerweile mehr als 300 Zivilisten evakuiert worden. Die Menschen seien ins von ukrainischen Truppen gehaltene Saporischschja gebracht worden, sagte Osnat Lubrani, die UN-Nothilfekoordinatorin. Es war die zweite erfolgreiche Evakuierungsaktion.

Lubrani ergänzte, viele der Zivilisten aus Mariupol, Manhusch, Berdjansk, Tokmak und Wasyliwka seien mit nichts außer der Kleidung an ihren Leibern herausgekommen und bekämen nun humanitäre Unterstützung. Auch dringend benötigte psychologische Hilfe erhielten die Menschen.

Selenskyj bestätigte, die 344 gestern Evakuierten kämen zu den mehr als 150 Menschen hinzu, die erst diese Woche aus Asowstal-Bunkern herausgeholt worden seien. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk berichtete im Onlinedienst Telegram von insgesamt 334 aus Mariupol und Umgebung geretteten Menschen.

Donezk unter schwerem Beschuss

Gespannt bleibt die Lage auch an anderen Frontabschnitten im Donbass. Demnach stehen die ukrainischen Truppen vor Donezk unter schwerem Beschuss von Artillerie und Luftwaffe. Das russische Militär versucht, weiter Angriffe auf die Städte Liman, Popasna und Sjewjerodonezk zu initiieren. Eigenen Angaben nach konnten die Ukrainer die Angriffe abwehren.

Einen Erfolg meldete der Generalstab von der Südfront: Demnach sei es dort gelungen, dem Gegner die Kontrolle über mehrere Ortschaften an der Grenze zwischen den Gebieten Cherson und Mykolajiw zu entreißen. Details und Ortsnamen nannte die Kiewer Militärführung dabei nicht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/04.05.2022

Donbass und Luhansk: Tote und Verletzte

Nach dem massiven Beschuss mehrerer ukrainischer Städte im Donbass meldeten die örtlichen Behörden viele Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Nach einem Raketeneinschlag in Kramatorsk gebe 25 Verletzte, beschädigt worden seien neun Wohnhäuser, die Schule und Objekte der zivilen Infrastruktur, teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, auf seinem Telegram-Kanal mit. Nach Kyrylenkos Angaben wurden auch Tschasiw Jar, Marjinka und Awdijiwka beschossen. Dabei habe es in Tschasiw Jar mindestens einen Toten gegeben.

Der Gouverneur der ebenfalls schwer umkämpften Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von mindestens fünf Toten durch den Beschuss der Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Hirske und Popasna. Über die Anzahl der Verletzten machte er keine Angaben. Auch hier seien Wohnhäuser und Infrastruktur schwer beschädigt worden, teilte Hajdaj mit.