Krieg gegen die Ukraine NATO sieht Einstieg in "kritische Phase" Stand: 09.09.2022 17:04 Uhr

NATO-Generalsekretär Stoltenberg betont, es sei wichtig, die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive zu unterstützen. Das Land sei nun in der Lage, Gebiete zurückzuerobern. Kiew attestiert Moskau "echte Probleme".

Von Helge Rosenkranz, WDR

Der Krieg in der Ukraine geht nach Meinung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in eine "kritische Phase". Die Ukraine sei inzwischen in der Lage, eigenes Territorium zurückzuerobern. Gleichzeitig werde der Zusammenhalt des Westens vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Energiepreise auf eine harte Probe gestellt. Es sei jetzt wichtig, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen.

Immer öfter muss die russische Kommandoführung nach Einschätzung westlicher Militärexperten entscheiden: Wo werden eigene Truppen besonders benötigt: Im Süden, wo die ukrainische Armee seit Wochen erfolgreiche Offensiven meldet, oder im Osten des Landes? Dort, in der Nähe der Metropole Charkiw, ist die ukrainische Armee seit Donnerstag nach eigenen Angaben weit vorgerückt und soll die russischen Kommandeure damit völlig überrascht haben.

Oleksij Arestowitsch, Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyij, sieht eine Wende im Krieg gegen die russische Armee: "Sie haben echte Probleme. Dazu gehört auch die Region Cherson. Dort ist es zwar eher langsam, aber in der Nähe von Charkiw kommt es zu einem explosiven Durchbruch dieser Art, der sich sofort bemerkbar macht. Die Situation in Cherson ist ein wenig anders. Da wird der Feind praktisch nach und nach zermahlen", so Arestowitsch.

Selenskyj: Dutzende Ort zurückerobert

Selenskyi selbst sagte, Dutzende Ortschaften im Osten seien befreit worden, darunter auch die strategisch wichtige Stadt Balaklija. In der Nähe liegen Eisenbahnknotenpunkte, über die Russland seine Truppen im Donbass versorgt. Offenbar als Reaktion darauf hat die russische Armee anscheinend ihrerseits Verstärkung in die Region geschickt: Gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Am Nachmittag berichtete der von Moskau eingesetzte Gouverneur Witali Gantschew von heftigen Kämpfen in der Region Charkiw. "Die Vororte von Balaklija sind jetzt im Wesentlichen außerhalb unserer Kontrolle. Es wird versucht, die ukrainischen Streitkräfte von dort zu vertreiben. Außerdem gibt es einen ernsthaften Versuch der ukrainischen Streitkräfte, mehrere Siedlungen zu besetzen und die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Doch jetzt werden russische Reserven herangezogen. Unsere Truppen schlagen zurück."

Laut Kiew Krankenhaus in Region Sumy angegriffen

Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Im Nordosten der Ukraine, in der Region um Sumy, ist nach ukrainischen Angaben ein Krankenhaus durch einen russischen Luftangriff zerstört worden. Es gebe mehrere Verletzte, so der zuständige Gouverneur der Region.

Die russische Regierung ihrerseits bestreitet seit Beginn des Krieges, dass ihre Armee zivile Ziele ins Visier nehme. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Vereinten Nationen äußerten sich besorgt über das Schicksal ukrainischer Kriegsgefangener. Es gebe Belege darüber, dass Menschen willkürlich verschleppt würden, über Folter und Misshandlungen. Ein Zugang zu den Gefangenen auf von Russland kontrollierten Gebieten sei Mitarbeitern der UN verwehrt worden. Russland bestreitet Folter und andere Misshandlungen von Kriegsgefangenen.