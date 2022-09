Krieg gegen die Ukraine Russland zieht Truppen aus Charkiw zurück Stand: 10.09.2022 17:07 Uhr

Russland hat die Verlegung von Truppen in der Region Charkiw im Osten der Ukraine bekannt gegeben. Zuvor hatte die ukrainische Seite von erfolgreichen Rückeroberungen in dem Gebiet berichtet.

Angesichts der ukrainischen Rückeroberungen in der Region Charkiw erklärt Russland einen Rückzug seiner Truppen aus den Städten Balaklija und Isjum. Das russische Verteidigungsministerium spricht von einer "Umgruppierung". Ein Ministeriumssprecher, den die Nachrichtenagentur Tass zitiert, bezeichnet den Rückzug als einen weiteren Schritt der von Russland bezeichneten "Befreiung" der ukrainischen Donbass-Region.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/09.09.2022

Ukraine erobert wichtige Stadt zurück

Bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer hatte die ukrainische Armee zuvor weitere Erfolge vermeldet. Die strategisch wichtige Stadt Kupjansk in der Nähe von Charkiw wurde zurückerobert, wie der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU mitteilte. Ukrainische Spezialkräfte veröffentlichten in Online-Netzwerken Bilder, die Offiziere in der 27.000-Einwohner-Stadt zeigen sollen. Kupjansk "war immer und wird immer ukrainisch sein", schrieben sie dazu. Das Außenministerium in Kiew erklärte, ukrainische Einheiten schritten im Osten der Ukraine voran und befreiten "weitere Städte und Dörfer".

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Kupjansk sollte russische Basis werden

Im Juli hatte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass vermeldet, pro-russische Behörden wollten in Kupjansk ihre Verwaltung der besetzten Teile der Region Charkiw einrichten. Die Stadt ist wegen des direkten Bahnanschlusses an Russland als Verkehrsknotenpunkt wichtig für die Versorgung des gesamten russischen Truppenverbands um das südwestlich gelegene Isjum.

Ukrainische Soldaten posierten für ein Foto in Kupkansk. Bild: via REUTERS

Großbritannien: Russische Armee wurde überrascht

Mit ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen im Nordosten des Landes nach britischen Informationen die russischen Kräfte überrumpelt. Die ukrainischen Speerspitzen seien auf enger Front bis zu 50 Kilometer weit in bisher russisch besetztes Gebiet vorgestoßen, teilte das Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienste mit. In dem Gebiet seien nur wenige russische Truppen versammelt gewesen, hieß es. "Die russischen Kräfte wurden offenbar überrascht."

Das US-Institute for the Study of War (ISW) berichtete ebenfalls von ukrainischen Geländegewinnen. Ukrainische Truppen hätten etwa 2500 Quadratkilometer erobert. Die schlecht organisierten Russen seien durch den schnellen Vorstoß überrascht worden.