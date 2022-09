Ukrainische Gegenoffensive Ukraine befreit tausende Quadratkilometer Stand: 13.09.2022 03:48 Uhr

Die Ukraine hat laut Präsident Selenskyj bei ihrer Gegenoffensive seit Anfang September 6000 Quadratkilometer zuvor russisch besetzter Gebiete zurückerobert. Er fordert zugleich eine schnellere Lieferung von Flugabwehrwaffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Größenordnung für die von der Ukraine von Russland zurückeroberten Gebiete genannt. Im Osten und Süden des Landes seien seit Anfang September mehr als 6000 Quadratkilometer von den russischen Besatzern befreit worden, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

In diesen Gebieten werden nach ukrainischen Angaben nun Landminen und andere nicht explodierte Waffen entschärft, zudem wird nach möglicherweise dort verbliebenen russischen Soldaten gesucht. Das ukrainische Militär hatte zuvor mitgeteilt, es habe im Rahmen der laufenden ukrainischen Großoffensive binnen 24 Stunden mehr als 20 Ortschaften befreit.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, die Ukraine habe in den vergangenen Tagen ein Gebiet zurückerobert, das mindestens doppelt so groß sei wie der Großraum London. Bewohner eines grenznahen russischen Dorfes wurden nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass evakuiert, nachdem bei ukrainischem Beschuss eine Person getötet worden sei.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Selenskyj fordert schnellere Lieferung von Flugabwehrwaffen

Trotz der ukrainischen Gelaendegewinne geht der russische Angriffskrieg ebenfalls weiter. Nach russischen Raketentreffern auf die Stromversorgung in der Ukraine forderts Selenskyj deshalb eine schnellere Lieferung von Luftabwehrwaffen.

Die Hilfe internationaler Partner für die Ukraine müsse aufgestockt werden, sagte in seiner Videoansprache. "Gemeinsam können wir den russischen Terror überwinden."

Stromausfälle in weiten Teilen der Ostukraine

Russische Raketentreffer auf ein Kraftwerk bei Charkiw hatten am Sonntagabend große Teile des Stromnetzes in der Ostukraine zeitweise lahmgelegt. "Hunderttausende Ukrainer fanden sich im Dunkeln wieder - ohne Strom. Häuser, Krankenhäuser, Schulen, kommunale Infrastruktur", sagte Selenskyj. "Russische Raketen treffen genau jene Objekte, die absolut nichts mit der Infrastruktur der Streitkräfte unseres Landes zu tun haben."

Er deutete den Beschuss als Rache für den Vormarsch der ukrainischen Armee im Gebiet Charkiw. Die Armee habe seit Anfang September bereits mehr als 6000 Quadratkilometer im Osten und Süden von den russischen Besatzern zurückerobert, sagte der Präsident. Deutschland hat der Ukraine das hochmoderne Luftabwehrsystem Iris-T zugesagt. Die Ukraine hofft auf eine schnelle Lieferung. Nach Kiewer Berichten soll die erste Einheit Ende des Jahres geschickt werden.