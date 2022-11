Krieg gegen die Ukraine Raketenangriffe auf mehrere Städte Stand: 15.11.2022 17:09 Uhr

Gleich mehrere Städte in der Ukraine sind Ziel von Raketenbeschuss geworden. In Kiew soll es mindestens ein Todesopfer gegeben haben. In den betroffenen Städten ist nach Behördenangaben die Stromversorgung teils massiv eingebrochen.

In der Ukraine sind mehrere Städte mit Raketen beschossen worden. Die Angriffe zielten Angaben ukrainischer Behörden zufolge erneut auf die Energieversorgung ab. Auch in Kiew sollen Tausende Menschen ohne Strom sein.

In der Hauptstadt Kiew sollen zwei Wohngebäude von Raketen getroffen worden sein, wie der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, auf seinem Telegram-Kanal mitteilte. Rettungsdienste seien vor Ort. Bei den Angriffen habe es mindestens ein Todesopfer gegeben, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den Kiewer Bürgermeister. Aus einem beschossenen Wohnhaus im Bezirk Petschersk sei eine Leiche geborgen worden.

Auch der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, verbreitete im Internet Videoaufnahmen, die ein brennendes Wohnhaus in Kiew zeigen sollen. Zudem seien mehrere Raketen über Kiew rechtzeitig abgefangen worden, erklärten Klitschko und Tymoschenko übereinstimmend.

"Die Gefahr ist nicht vorbei", warnte Tymoschenko und rief die Bewohnerinnen und Bewohner von Kiew auf, weiterhin Schutzräume aufzusuchen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Lage bei Stromversorgung "kritisch"

Neben Kiew sollen auch die Städte Lwiw und Charkiw von Raketen beschossen worden seien, wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichteten.

Aus dem ukrainischen Präsidialamt hieß es weiter, infolge der Angriffe sei die Lage bei der Energieversorgung in Teilen des Landes kritisch. Netzbetreiber seien gezwungen, notfallmäßig Teile der Stromversorgung abzuschalten.

Angaben des Stromnetzbetreibers Ukrenerho zufolge seien die schlimmsten Schäden in den nördlichen und zentralen Regionen der Ukraine entstanden. Dort sei notfallmäßig der Strom ausgeschaltet worden. In der Hauptstadt Kiew werde ebenfalls die Versorgung gekappt. Auch Kiews Bürgermeister Klitschko meldete massive Ausfälle bei der Energieversorgung: Mindestens die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt sei ohne Strom.

Sowohl der Bürgermeister von Lwiw als auch von Charkiw sprachen nach den Raketenangriffen, die beide bestätigten, von massiven Stromausfällen in ihren Städten.

Ukraine sieht Reaktion auf Selenskyj-Rede

Andrij Jermak, Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sieht in dem Beschuss eine direkte Reaktion Russlands auf die Rede, welche Selenskyj per Videoschalte auf dem G20-Gipfel gehalten hat. "Russland reagiert auf Selenskyjs kraftvolle Rede beim G20 mit einem neuen Raketenangriff", twitterte Jermak.

Selenskyj hatte in seiner Rede erneut einen vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine und die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit des Landes als Voraussetzungen für ein Ende des Krieges erklärt. Die G20-Staaten wollen den russischen Angriffskrieg einem Entwurf ihrer Abschlusserklärung des gemeinsamen Treffens auf Bali offenbar scharf verurteilen.