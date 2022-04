Selenskyj zu Sanktionen "Eindrucksvoll, aber nicht ausreichend" Stand: 07.04.2022 09:28 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj dringt weiterhin eindringlich auf ein härteres Vorgehen des Westens gegen Russland. Nach den Gräueltaten in Butscha sollen in einem weiteren Kiewer Vorort mehrere Leichen entdeckt worden sein.

Angesichts einer möglichen russischen Offensive im Osten und Süden der Ukraine und den grauenvollen Bildern aus dem Kiewer Vorort Butscha drängt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter auf ein entschiedenes Handeln des Westens.

Die bislang von westlichen Staaten verhängten Sanktionen gegen Russland seien zwar "eindrucksvoll", dennoch reichten sie nicht aus, betonte Selenskyj in einer Videoansprache, die in der Nacht über Telegram veröffentlicht wurde. Am Mittwoch hatte Großbritannien weitere Strafmaßnahmen gegen Russland angeordnet. Auch die EU will ihre Sanktionen erneut verschärfen und plant, die Lieferungen russischer Kohle an die EU zu stoppen.

Selenskyj fordert Öl-Embargo

Doch aus Sicht Selenskyjs brauche es ein weiteres "wirklich schmerzhaftes Sanktionspaket". Er forderte neben einem Kohle- auch ein Öl-Embargo gegen Russland. Denn Russland verdiene mit Öl-Exporten so viel Geld, dass man die derzeitigen Friedensverhandlungen zwischen der russischen und ukrainischen Seite kaum ernst zu nehmen brauche. "Es stellt sich nur die Frage, wie viele Ukrainer und Ukrainerinnen das russische Militär noch töten muss, damit Sie, bestimmte Politiker - und wir wissen, wer Sie sind - eine gewisse Entschlossenheit an den Tag legen", so Selenskyj in seiner Rede. Gerade die Gräueltaten in Butscha zeigten, dass die bisher unternommenen Schritte gegen Russland nicht genügten.

Russland bestreitet Kriegsverbrechen

Weltweit sorgen seit dem Wochenende Bilder für Entsetzen, die Leichen auf den Straßen der unweit von Kiew gelegenen Stadt Butscha zeigen. Bislang sind Berichten zufolge dort rund 330 getötete Menschen geborgen worden. Sie sind aus Sicht der ukrainischen Regierung Beweis für die gezielte Tötung von Zivilisten und damit für Kriegsverbrechen. Moskau bestreitet das und spricht von "Fälschung" - allerdings ohne Belege vorzulegen. Auch aus der ukrainischen Stadt Irpin, direkt an Butscha angrenzend, waren zuvor Gräueltaten gemeldet worden.

Westliche Regierungsexperten gehen davon aus, dass bald weitere Gräueltaten in der Ukraine ans Licht kommen werden. "Ich glaube, dass dies ein Thema sein wird in den kommenden Tagen und Wochen", sagte ein Regierungsbeamter in London. Ermittlungen zu russischen Kriegsverbrechen würden eines der "Vermächtnisse" dieses Konflikts sein, so der Regierungsexperte. Die konkrete Verantwortung für die Gräueltaten liege zwar bei den Tätern, doch die russische Führung trage auch eine Verantwortung.

Leichen in Hostomel entdeckt

Wie die Zeitung "Ukrajinska Prawda" berichtete, wurden zuletzt auch in Hostomel, einem Vorort von Kiew, mehrere Leichen in einer Garage entdeckt. Die Zeitung berief sich dabei auf einen Telegram-Eintrag des ehemaligen Innenministers Arsen Awakow. Demnach handele es sich bei den elf Getöteten um Zivilisten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Seit Kriegsbeginn zählt Hostomel mit seinem nahe gelegenen Flugplatz zu den besonders umkämpften Orten. Der Großteil der dort lebenden Bevölkerung floh. Der lokalen Militärverwaltung zufolge werden rund 400 Bewohner von Hostomel vermisst.

Auch Selenskyj sprach in seiner Rede von "Tausenden Vermissten", die entweder nach Russland verschleppt oder getötet worden seien. Gleichzeitig warf er dem russischen Militär vor, die eigenen Kriegsverbrechen vertuschen zu wollen, indem es ersuche, "die toten Menschen, die toten Ukrainer, aus den Straßen und Kellern der von ihnen besetzten Gebiete zu entfernen". Der ukrainische Präsident appellierte in diesem Zusammenhang an die russische Bevölkerung:

Wenn Sie sich auch nur ein bisschen dafür schämen, was das russische Militär in der Ukraine tut, dann ist dies für die russischen Bürger ein Schlüsselmoment: Sie müssen ein Ende des Krieges fordern.

Drastische Vorwürfe des Bürgermeisters von Mariupol

Besonders drastische Vorwürfe erhebt der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Er warf Russland vor, zur Vertuschung von Kriegsverbrechen Leichen in mobilen Krematorien zu verbrennen. So sollten Spuren verwischt werden, erklärte die Stadtverwaltung auf Telegram. "Das ist ein neues Auschwitz und Majdanek", wurde Bürgermeister Wadym Bojtschenko zitiert. Die "Schmutzarbeit" solle dabei durch örtliche Unterstützer der Russen verrichtet werden.

Meldungen aus Mariupol können seit Wochen kaum unabhängig überprüft werden, auch weil internationale Medien vor Ort nicht mehr arbeiten können. Schon früher hatten ukrainische Behörden und Medien mehrfach berichtet, russische Einheiten nutzten mobile Krematorien. Damals hieß es allerdings, diese würden eingesetzt, um die Leichen eigener Soldaten zu verbrennen, um die Zahlen getöteter eigener Soldaten zu vertuschen. Auch dafür gab es bisher keine Bestätigung.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Kuleba drängt auf "Waffen, Waffen, Waffen"

Neben schärferen Sanktionen fordert Selenskyj aber auch mehr Waffenlieferungen für sein Land. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba verlangte auf einem NATO-Treffen ebenfalls weitere Waffenlieferungen. Seine Agenda für das Treffen in Brüssel bestehe nur aus drei Punkten: "Es sind Waffen, Waffen, Waffen." In diesem Zusammenhang übte Kuleba erneut Kritik an der deutschen Bundesregierung. Deutschland könne mit Blick auf Waffenlieferungen "angesichts seiner Reserven und Kapazitäten" mehr machen. Doch die Verfahren und die Entscheidungsfindung dauerten zu lang. "Während Berlin Zeit hat, hat Kiew keine", warnte Kuleba.

Sowohl die Ukraine als auch der Westen fürchten, dass Russland nach dem Rückzug seiner Truppen aus dem Norden des Landes seine Offensive nun auf den Osten und Süden der Ukraine konzentrieren will. Am Mittwoch hatte die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, die Bevölkerung in den gefährdeten Gebieten der Ostukraine dazu aufgerufen, diese zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/06.04.2022

Der Bürgermeister von Charkiw versuchte nach diesem Appel jedoch zu beruhigen. Weder er noch das Militär hielten es momentan für notwendig, in Charkiw eine großangelegte Evakuierung vorzunehmen, sagte Ihor Terechow in einer Videobotschaft. Die Stadt sei gut mit Waffen ausgestattet und zur Verteidigung bereit. Anders sei allerdings die Lage in den Bezirken Losowa und Barwinkowe, die zum Gebiet Charkiw gehören und in der Nähe des Donbass liegen. Dort erwartet das ukrainische Militär eine Zuspitzung der Situation.

Zehn Fluchtkorridore geplant

Im Laufe des Tages soll in der Ukraine über insgesamt zehn Fluchtkorridore versucht werden, Menschen aus stark umkämpften Regionen in Sicherheit zu bringen, kündigte Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk an. Die Bevölkerung der Hafenstadt Mariupol, wo die Versorgungslage besonders katastrophal ist, müssten aber ihre eigenen Fahrzeuge nutzen. In der Vergangenheit sind wiederholt Evakuierungen gescheitert, weil geplante Feuerpausen nicht eingehalten oder Konvois an der Weiterfahrt gehindert wurden.