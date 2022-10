Landesweite Angriffe Einschläge in Kiew und anderen Städten Stand: 10.10.2022 09:29 Uhr

Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko ist Kiew mit russischen Raketen angegriffen worden. Auch aus weiteren ukrainischen Städten wurden Explosionen gemeldet. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es Tote und Verletzte.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko unter russischem Raketenbeschuss. Es seien Ziele im Zentrum von Kiew getroffen worden, teilte Klitschko bei Telegram mit. Er forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Mehrere Explosionen hätten sich im Zentrum ereignet, so Klitschko. Betroffen sei der Stadtteil Schewtschenskiwskji. Details werde er später nennen.

Dem staatlichen Rettungsdienst zufolge wurden mehrere Menschen verletzt und getötet, wie der ukrainische Sender Suspilne berichtet. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte das, nannte aber keine Zahlen. Russland versuche, die Ukraine zu vernichten, teilte er bei Telegram mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Explosionen auch in weiteren Städten

Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine sowie im Osten wurden Explosionen gemeldet. "Ein massiver Raketenangriff auf das Gebiet, es gibt Tote und Verletzte", teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk um die Industriestadt Dnipro, Walentyn Resnitschenko, auf seinem Telegram-Kanal mit. Resnitschenko rief die Bewohner des Gebiets dazu auf, in den Bombenschutzkellern zu bleiben.

Getroffen wurden Berichten zufolge nicht nur die Gebietshauptstadt Dnipro, sondern auch die Städte Nikopol und Marhanez, die dem Atomkraftwerk Saporischschja gegenüber am anderen Ufer des Flusses Dnipro liegen. In der Großstadt Saporischschja war nach den nächtlichen Raketenangriffen ebenfalls Luftalarm.

Vier Tote gab es Behördenangaben zufolge durch einen Raketenangriff in der ostukrainischen Großstadt Slawjansk im Gebiet Donezk. Der Einschlag sei im Stadtzentrum erfolgt, teilte Bürgermeister Wadym Ljach mit.

In der westukrainischen Großstadt Lwiw seien schwere Explosionen zu hören, teilte der Bürgermeister Andrij Sadowyj mit. In mehreren Stadtteilen ist der Strom ausgefallen. "Im Gebiet Chmelnyzkyj sind Explosionen zu hören. Die Flugabwehr ist im Einsatz", teilte auch der dortige Gouverneur, Serhij Hamalij, mit. Zu möglichen Opfern machte er keine Angaben. Medien berichten zudem von Explosionen in Schytomyr. Beide Regionen liegen westlich von Kiew.

Reaktion auf Krim-Brücke?

Die Raketenangriffe gelten als Moskaus Antwort auf die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hatte der Ukraine Vergeltung angedroht. Kremlchef Wladimir Putin sprach von einem "Terroranschlag" auf die Brücke und den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht. Bestätigt hatte der SBU eine Beteiligung aber nicht.