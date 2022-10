Explosionen in Kiew Drohnen greifen Zivilisten und Infrastruktur an Stand: 17.10.2022 12:35 Uhr

In Kiew haben Drohnen Wohnhäuser und nach ukrainischen Angaben auch gezielt einen Bahnhof angegriffen. Laut Bürgermeister Klitschko erreichten fünf Drohnen ihre Ziele. Menschen suchten Schutz unter der Erde.

Von Bernd Musch-Borowska, NDR, zzt. Kiew

Schwere Explosionen erschütterten heute früh die ukrainische Hauptstadt. Kurz vor 7.00 Uhr Ortszeit wurde das Zentrum von Kiew mit sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen. Ziel war offenbar die Zentrale des Energieversorgungsunternehmens Ukrinergo. Ukrainische Sicherheitskräfte versuchten, herannahende Drohnen mit Gewehren abzuschießen.

Das sei Teamarbeit, sagte ein Polizist in einem Video, das vom ukrainischen Innenministerium verbreitet wurde: "Wir sind Teil einer Crew, wir arbeiten als Team. Eine von uns hat gesehen, woher sie angeflogen kam, wir haben das Ziel markiert. Dann flog die Drohne bereits ein Stück weiter, in Richtung Kudraschowa, und wir eröffneten das Feuer. Doch dann hat sie ihre Flugbahn abrupt geändert und ist 50 Meter von uns entfernt explodiert."

Klitschko: Mehrere Wohngebäude getroffen

Mindestens fünf Drohnen erreichten offenbar ihr Ziel. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, es seien mehrere Wohngebäude getroffen worden. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen.

Innenminister Denys Monastyrskyj teilte mit, es habe nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen Städten Todesopfer gegeben. Einzelheiten nannte er nicht.

Aus einem schwer beschädigten Wohnhaus im Kiewer Stadtteil Schewtschenko konnten den Angaben zufolge 18 Menschen gerettet werden. Es wird befürchtet, dass weitere Bewohner des Hauses unter den Trümmern verschüttet sein könnten.

Zerstörtes Haus am Ort eines Einschlags in Kiew. Bild: Andrea Beer

"In unserem Haus sind alle Fensterscheiben kaputt gegangen, alle auf dieser Seite des Hauses, die Explosionswelle war sehr stark", sagte die Rentnerin Tetjana Sawtschenko. "Es gab wohl drei Explosionen bei uns hier, aber niemand wurde verletzt. Es waren ja nur Drohnen, die sind vielleicht nicht so stark, wie die Marschflugkörper, die das letzte Mal hier eingeschlagen sind."

Die Stadtverwaltung teilte nach den ersten Detonationen am Morgen mit, es werde gezielt kritische Infrastruktur angegriffen. Auch ein Bahnhof im Zentrum von Kiew sei getroffen worden.

Die Bewohner Kiews suchten Schutz in U-Bahn-Schächten und Luftschutzkellern. Eine Renterin erzählt: "Wir haben keinen Luftschutzkeller in unserem Haus, wir müssen dort rüber zur Sawtschenko-Straße. Aber wie soll ich denn dorthin kommen? Ich hatte eine Gehirnoperation. Deshalb gehe ich raus auf die Straße oder bleibe ich einfach zuhause in meinen vier Wänden."

"Wir rechnen ja ständig mit neuen Angriffen", sagte Olena Hanijewa, eine Frau, die bei den Angriffe gerade auf dem Weg zur Arbeit war. "Aber trotzdem kam das heute Morgen wieder überraschend. Montag früh, der Beginn einer neuen Arbeitswoche, irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe auf unsere Luftabwehr gehofft. Ich vertraue unseren Streitkräften, aber irgendwie ist es doch passiert."

Gesperrte Straße in Kiew Bild: Andrea Beer

Angriffe auch in anderen Regionen

Auch in anderen Regionen der Ukraine gab es heute wieder Angriffe mit Raketen und Drohnen, die Sprengstoff geladen haben. Im Raum Odessa soll sogenannte kritische Infrastruktur mit Raketen beschossen und zerstört worden sein. Auch Drohnenangriffe wurden aus Odessa gemeldet. Ebenso im Raum Dnipro sowie erneut in Saporischschja. Die Stromversorgung des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerkes soll wieder unterbrochen sein.

In Charkiw wurde der Betrieb der U-Bahn heute wieder eingestellt. Wegen Stromausfällen in Teilen der Stadt. Außerdem dienen die U-Bahn-Schächte auch dort als Schutzräume für die Bevölkerung.