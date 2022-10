Kämpfe um Lyman Strategisch wichtige Stadt zurückerobert Stand: 01.10.2022 18:09 Uhr

Während Russlands Präsident Putin in Moskau die völkerrechtswidrigen Annexionen feiert, rückt die Ukraine weiter vor. Nun haben die ukrainische Truppen die strategisch wichtige Stadt Lyman im Osten des Landes zurückerobert.

Russland hat nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk in der Ostukraine aufgegeben. Damit musste Moskau eine weitere militärische Niederlage einräumen. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Es sollen sich aber nach ukrainischen Angaben noch russische Soldaten in der Stadt aufhalten.

Lyman ist ein wichtiger Transportknotenpunkt und liegt 160 Kilometer südöstlich von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte waren im Rahmen einer Gegenoffensive über den Fluss Oskil vorgedrungen, bei der sie seit September weite Teile des Territoriums zurückerobert hatten. Nun können die ukrainischen Truppen möglicherweise weiter in die besetzte Region Luhansk vordringen, eine der vier Regionen, die Russland am Freitag annektiert hatte.

Offenbar Tausende Russen eingekesselt

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte ein Video im Internet, das ukrainische Soldaten an einem Denkmal am Stadtrand von Lyman zeigen soll. Die Männer in der Aufnahme schwenken ukrainische Flaggen. Die ukrainische Armee hatten die Stadt zuvor in die Zange genommen. Angriffe wurden sowohl von Westen als auch von Norden und Süden gestartet.

Unklar ist unter diesen Umständen, wie viele russische Soldaten gefallen oder in Gefangenschaft gekommen sind. Denn die ukrainischen Truppen hatten nach eigenen Angaben zeitweise etwa 5000 russische Soldaten eingekesselt. Das sei der Stand am Samstagmorgen, teilte der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, mit:

Sie haben jetzt drei Handlungsmöglichkeiten: Entweder können sie versuchen auszubrechen oder sie ergeben sich. Oder sie sterben alle zusammen. Da sind von ihnen etwa 5000, eine genaue Zahl gibt es nicht.

Mit dem Fall von Lyman öffnet sich für die ukrainischen Truppen der Weg Richtung Kreminna und Swatowe. Beide Städte liegen im Gebiet Luhansk und gelten - speziell Swatowe - als wichtige Verkehrsknotenpunkte. Für den Kreml wäre dies ein verheerendes Signal. Anfang des Sommers hatte die russische Armee das Gebiet Luhansk für "befreit" erklärt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Erneuter ziviler Konvoi beschossen

Unterdessen werden aus der Region Charkiw im Nordosten des Landes wieder zahlreiche tote Zivilisten gemeldet. 24 Menschen wurden nach ukrainischen Angaben beim Beschuss einer Autokolonne nahe der Stadt Kupjansk getötet. Laut der Charkiwer Staatsanwaltschaft ereignete sich der Angriff auf sieben Fahrzeuge bereits am 25. September. Die Menschen hätten versucht, sich vor russischen Angriffen in Sicherheit zu bringen, teilte der ukrainische Gebietsgouverneur Oleh Sinegubow mit: "Das ist eine Grausamkeit, die keine Rechtfertigung hat." Die Angaben zu den Toten seien vorläufig, betonte Sinegubow.

Russland wiederum warf der Ukraine vor, fliehende Zivilisten beschossen zu haben. Die Angaben beider Seiten waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Das Gebiet wird allerdings auch nach dem Rückzug der russischen Truppen, die dort im September eine schwere Niederlage hinnehmen mussten, weiter heftig beschossen. Das bestätigen auch Angaben des russischen Verteidigungsministeriums.

Bereits am Freitag waren bei dem Beschuss eines Konvois in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine mindestens 30 Menschen getötet worden. Russland und die Ukraine machten sich auch in diesem Fall gegenseitig für die Angriffe verantwortlich.