Ukraine-Verhandlungen Rätselraten um Putins Teilnahme Stand: 14.05.2025 13:43 Uhr

Kommt er oder kommt er nicht? Noch immer ist unklar, ob Russlands Präsident Putin an den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg in der Türkei teilnimmt. Auch US-Präsident Trump weiß offenbar nicht, ob Putin anreist.

Der Kreml lässt weiter offen, wen er an diesem Donnerstag zu den direkten Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs in die Türkei schickt. Präsident Wladimir Putin hatte das Treffen selbst vorgeschlagen. Die Besetzung der Delegation werde bekannt gegeben, wenn Putin dazu die Anweisung gebe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Putins Erklärung zu direkten russisch-ukrainischen Verhandlungen sei aber weiterhin aktuell. "In der Tat wird die russische Delegation die ukrainische Delegation am Donnerstag, den 15. Mai, also morgen, in Istanbul erwarten", sagte Peskow.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, dass er Putin in der Türkei persönlich erwarte, weil der Kremlchef der einzige Politiker sei, der die Entscheidungen in dem Krieg treffe. Gespräche etwa auf Ebene der Außenminister wollte Kiew demnach nicht akzeptieren. "Es ist sein Krieg. Darum müssen auch die Verhandlungen mit ihm laufen", sagte Selenskyj.

Selenskyj will auf Putin warten

Dass Selenskyj selbst in die Türkei reisen wird, hatte er in den vergangenen Tagen immer wieder betont - ebenso wie seine Zweifel, dass Russland wirklich zu Verhandlungen bereit sei.

Er werde in Ankara am Donnerstag gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Putin warten, sagte Selenskyj. Er sei aber auch bereit, gemeinsam mit Erdogan nach Istanbul zu reisen, sollte Putin sich lieber dort treffen wollen.

Trump: "Ich weiß nicht, ob Putin kommt"

Auch US-Präsident Donald Trump hat eigenen Aussagen zufolge noch keine Kenntnis darüber, ob der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag zu Gesprächen in die Türkei kommt.

"Er will, dass ich dabei bin", sagte Trump Journalisten an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Katar. "Es ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob er kommt, wenn ich nicht dabei bin. Wir werden es herausfinden."

Letzte Verhandlung vor rund drei Jahren

Die letzten direkten Verhandlungen zur Beendigung der russischen Invasion hatte es nach Kriegsbeginn 2022 in der Türkei gegeben - ohne Ergebnis.

Selenskyj und Putin hatten sich das letzte Mal im Dezember 2019 zu Gesprächen getroffen, damals in Paris und unter Vermittlung Frankreichs und Deutschlands. Danach lief alles auf eine weitere Eskalation in dem Konflikt hinaus.