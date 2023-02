Vizeregierungschef Kubrakow Ukraine fordert umstrittene Streumunition Stand: 18.02.2023 09:42 Uhr

Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz hat der ukrainische Regierungsvize Kubrakow die Lieferung überaus umstrittener Waffen gefordert - darunter auch Streumunition. Der Einsatz solcher Waffen ist völkerrechtlich geächtet.

Nach Kampfpanzern und Kampfjets hat die Ukraine den westlichen Ländern auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen neuen Waffenwunsch für den Kampf gegen Russland genannt: Vizeregierungschef Olexander Kubrakow forderte Streumunition und Phosphor-Brandwaffen.

Außerdem fügte Kubrakow hinzu, die USA und etliche andere Verbündete hätten Millionen von Schuss davon. Der Einsatz beider Waffen ist sehr umstritten.

Einsatz dieser Waffen völkerrechtlich geächtet

Kubrakow argumentierte, auch Russland setze solche Waffen ein. Demnach wolle auch sein Land diese "Art von Kampfmitteln" nutzen. Kubrakow setzte nach: "Es ist unser Staatsgebiet."

Er verstehe die Schwierigkeiten wegen Konventionen, betonte Kubrakow - aber diese Art von Munition könne dazu beitragen, dass man den Angreifern standhalten könne. Kubrakow spielte damit darauf an, dass der Einsatz von Streumunition völkerrechtlich geächtet ist.

Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Phosphor-Munition kann bei Menschen schwerste Verbrennungen und Vergiftungen verursachen.

Erneut Forderung nach Kampfjets

Kubrakow warb zudem erneut um die Lieferung von Kampfjets. Das Thema sei schwierig, aber warum könne man nicht zumindest schon einmal mit Trainingsprogrammen für ukrainische Piloten beginnen, fragte er.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte deutlich, dass sein Land bereit wäre, gemeinsam mit anderen Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Als Voraussetzung nannte er allerdings eine "NATO-Entscheidung" für einen solchen Schritt. Auf die Frage, ob Polen auch Kampfjets vom Typ F-16 aus US-Produktion an die Ukraine abgeben würde, sagte er, Polen habe nicht so viele Flugzeuge dieses Typs. Andere könnten aber geliefert werden. Zum Typ äußerte er sich nicht.

Nach Daten des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) besaß Polen neben F-16 zuletzt unter anderem auch noch Kampfflugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 und Su-22.

Trotz der drastischen Forderungen ist nicht davon auszugehen, dass US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder der britische Premierminister Rishi Sunak in ihren Reden darauf eingehen werden. Das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine steht auch bei einer Diskussionsrunde der Außenminister ganz oben auf der Agenda, an der neben Annalena Baerbock auch US-Außenminister Antony Blinken und ihr ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba teilnehmen.

Selenskyj: Ukraine kann Krieg noch 2023 gewinnen

Der russische Angriffskrieg dauert inzwischen fast ein Jahr. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Konferenz gestern per Videoansprache eröffnet und dabei auch unmissverständlich weitere Waffenlieferungen, darunter auch Kampfflugzeuge, sowie schnellere Entscheidungen der Verbündeten gefordert.

Im Gegensatz zu Kanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich Selenskyj optimistisch, noch in diesem Jahr den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Voraussetzung dafür seien jedoch die entsprechenden Waffenlieferungen.