Slowenien ordnet Fotos ein Zweifel an Russlands Version zu "schmutziger Bombe" Stand: 27.10.2022 09:29 Uhr

Russland wirft der Ukraine vor, eine "schmutzige Bombe" zu bauen. Westliche Staaten bezweifeln das. Slowenien widersprach nun den von Russland veröffentlichten angeblichen Beweisen heftig - und lieferte Hintergründe zu einem der angeblichen Beweisfotos.

Seit Tagen wiederholt Russland den Vorwurf, die Ukraine plane den Bau und Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe - also eines Sprengsatzes, der radioaktives Material enthalte. Fotos, die das russische Außenministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete, sollten diese Aussage untermauern. Doch die Zweifel an der russischen Darstellung sind groß und nehmen immer mehr zu.

Heftiger Widerspruch gegen die von Moskau verbreiteten Anschuldigungen kam aus Slowenien. Die Regierung des Landes nahm dabei direkt Bezug auf die Fotos, mit welchen das russische Außenministerium eigenen Aussagen zufolge belegt haben will, dass die Ukraine kurz vor der Fertigstellung einer "schmutzigen Bombe" stehe. Mit dem Einsatz einer solchen Bombe wolle die Ukraine Russland diskreditieren, indem die Schuld dem russischen Militär zugewiesen werden würde.

Auf den Bildern sind unter anderem durchsichtige Tüten zu sehen, auf denen das Warnsymbol für Radioaktivität aufgedruckt ist. Russland zufolge soll in diesen Tüten radioaktives Material enthalten sein, welches die Ukraine nutze.

Slowenien widerspricht angeblichen Beweisfotos

Doch nur einen Tag, nachdem das russische Außenministerium die Bilder bei Twitter veröffentlichte, folgte die Gegendarstellung der slowenischen Regierung. Das verwendete Foto stamme von der landeseigenen Behörde für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, der ARAO, und sei bereits im Jahr 2010 entstanden. Darauf seien keine radioaktiven Materialien zu sehen, sondern Rauchmelder.

Auch der ARAO-Chef Sandi Viršek selbst widersprach der russischen Darstellung. "Radioaktiver Abfall in Slowenien wird sicher verwahrt und ist unter Beobachtung. Er wird nicht für den Bau von 'schmutzigen Bomben' verwendet", wird Viršek im Tweet der slowenischen Regierung zitiert. Dem Behördenchef zufolge hätte das von Russland genutzte Bild damals lediglich für eine Präsentation gedient. Dragan Barbutovski, Berater des slowenischen Regierungschefs Robert Golob, bestätigte die Aussage von Viršek und betonte, das Foto sei "ohne Kenntnis der ARAO missbräuchlich verwendet worden".

Ukraine weist Anschuldigungen klar zurück

Auch die ukrainische Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda" griff die Gegendarstellung der slowenischen Regierung auf. Zuvor hatte auch die Regierung der Ukraine mehrfach den Vorwürfen aus Russland vehement widersprochen - zuletzt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Er bezeichnete die russischen Anschuldigungen als haltlos. Sie deuteten vielmehr darauf hin, dass Russland den Einsatz einer solchen Waffe vorhabe, meinte er.

Die Ukraine ist ein engagiertes und verantwortungsvolles Mitglied des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Wir hatten nie und haben keine schmutzigen Bomben und planen auch nicht welche zu entwickeln. Wir haben 1994 alle Atomwaffen abgegeben und haben nicht vor, neue anzuschaffen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Westen spricht von "Desinformationen" Russlands

Auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte Russland der Ukraine den Bau einer "schmutzigen Bombe" vorgeworfen. Dies sei eine "ernsthafte Bedrohung", warnte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskij bei der Sitzung des Gremiums am Dienstag. Die Ukraine wolle so eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland erzwingen.

Westliche Staaten zweifeln die Aussagen Russlands an. Auch der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki sprach am Dienstag von "Desinformationen" Russlands. Moskau habe für seine Behauptungen über eine "schmutzige Bombe" keine neuen Beweise vorlegen können.

Poljanskij zufolge sieht es Russland als erwiesen an, dass die Ukraine in mindestens zwei Einrichtungen eine solche "schmutzige Bombe" herstellen könnte. Auch für die Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Abend fordert Russland, eigene Vorwürfe gegen die Ukraine zum Thema zu machen. Diesmal solle sich das Gremium mit angeblichen Biowaffenlaboren der Ukraine befassen.

"Schmutzige" Bombe bisher noch nie im Einsatz

Eine sogenannte schmutzige Bombe ist bislang noch nie zum Einsatz gekommen. 1996 hatten tschetschenische Rebellen einen radioaktiv verseuchten Sprengsatz in einem Moskauer Park deponiert. Das Material stammte aus einer medizinischen Einrichtung für Krebspatienten. Er wurde rechtzeitig gefunden. Zwei Jahre später war - diesmal in Tschetschenien selbst - ein radioaktiver Sprengsatz an einer Eisenbahnlinie deponiert worden. Er wurde jedoch rechtzeitig entdeckt und entschärft.

Nach Einschätzung von Experten ist es eher unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich eine "schmutzige" Bombe einsetzen könnten. Zum einen sei die Gefahr für die eigenen Streitkräfte zu groß, hieß es. Und zum anderen wäre ein Gebiet, das Russland kontrollieren wolle und zum eigenen Staatsgebiet deklariert habe, unter Umständen auf Jahre verseucht.