Krieg gegen die Ukraine Moskau meldet erstmals Verluste Stand: 02.03.2022 20:52 Uhr

Russland hat zum ersten Mal seit Beginn der Invasion in der Ukraine Opferzahlen genannt: Demnach seien bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Die Ukraine spricht von knapp 7000. In vielen Städten des Landes gehen die Kämpfe weiter.

Im Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Zudem seien 1597 Soldaten verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Es sind die ersten offiziellen Zahlen dazu aus Russland seit Kriegsbeginn am Donnerstag voriger Woche.

Die Ukraine sprach zuletzt von rund 7000 getöteten russischen Soldaten. Diese Angaben seien falsch, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Er versicherte, die Angehörigen der Toten erhielten jede notwendige Unterstützung. Er erklärte außerdem, dass weder Wehrpflichtige noch Kadetten an der Operation in der Ukraine beteiligt seien und wies damit entsprechende Medienberichte zurück.

Auf ukrainischer Seite habe es bislang 2870 getötete "Soldaten und Nationalisten" sowie etwa 3700 verletzte Menschen gegeben, so Konaschenkow. Diese Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen. Die Ukraine hat zu Verlusten in den eigenen Reihen keine aktuellen Angaben gemacht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ukraine nennt hohe Zahl von zivilen Opfern

Konaschenkow sagte zudem, ukrainische Zivilisten könnten die Hauptstadt Kiew in Richtung Süden und die Hafenstadt Mariupol Richtung Osten verlassen. Aus Charkiw im Osten des Landes werde ein Korridor in Richtung Südwesten geschaffen. Das ukrainische Verteidigungsministerium wiederum hatte Russland schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes seien durch die russische Invasion bislang mehr als 2000 Zivilisten getötet worden. Hunderte Gebäude seien zerstört worden, darunter Krankenhäuser, Kindergärten und Wohngebäude, heißt es in einer Erklärung. "Jede Stunde verlieren Kinder, Frauen und Verteidigungskräfte ihr Leben."

Der Bürgermeister der Hafenstadt Mariupol, Wadym Boitschenko, sagte, seine Stadt leide während ununterbrochener Angriffe russischer Streitkräfte unter zahlreichen Opfern und einem Wasserausfall. "Die feindlichen Besatzungstruppen der Russischen Föderation haben alles getan, um den Ausgang der Zivilbevölkerung aus der Stadt mit einer halben Million Einwohner zu blockieren", sagt er in einer Live-Sendung im ukrainischen Fernsehen. Eine genaue Opferzahl nannte er nicht.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation droht in der Ukraine zudem ein unmittelbarer Mangel an Krebsmedikamenten und Insulin. Am Donnerstag sollen erste Lieferungen von Hilfsgütern für ukrainische Flüchtlinge in Polen eintreffen, erklärt die WHO. Dazu gehörten sechs Tonnen Hilfsgüter für die Traumabehandlung und Notfallchirugie.

Setzt Russland Streumunition ein?

Unter den Berichten zum russischen Vorgehen in der Ukraine waren auch Beschreibungen des Einsatzes von Streumunition. Ein Insider der US-Regierung sagte allerdings, die USA könnten den Einsatz solcher Waffen nicht bestätigen. Experten hatten nach der Überprüfung von Aufnahmen auf sozialen Medien erklärt, die Stadt Charkiw sei offenbar Ziel mehrerer Angriffe mit derartigen Explosivwaffen gewesen.

Der US-Vertreter erklärt weiter, die Lage vor Ort habe sich seit Dienstag nicht signifikant verändert. Russland habe seine Streitkräfte in der Ukraine etwas verstärkt und gehe aggressiver gegen Infrastruktur vor.

Ein ranghoher US-Verteidigungsbeamter betonte: "Die Russen machen nicht die Fortschritte, von denen wir glauben, dass sie sie erwartet hatten. Sie liegen hinter ihrem Zeitplan zurück." Und mit jedem Tag, an dem ihre Offensive stocke, fielen sie weiter zurück. Er warnte jedoch, Russland verfüge über große militärische Ressourcen und werde versuchen, seine bisherigen Probleme bei dem Angriff zu überwinden.

Ukrainische Städte melden andauernde Kämpfe - und einzelne Erfolge

Die Ukraine meldete am siebten Tag seit dem russischen Einmarsch andauernde Kämpfe in zahlreichen Städten, aber auch erste Rückeroberungen. So wurde Militärangaben zufolge im Westen der Region Kiew die Siedlung Makariw zurückerobert. Auch bei Horliwka im ostukrainischen Donbass sollen ukrainische Soldaten demnach Erfolge verbucht haben. Überprüfen ließen sich auch diese Angaben zunächst nicht.

Frontverlauf in der Ukraine: Die schraffiert dargestellten Gebiete werden von Russland kontrolliert. (Stand 2.3.)

Nach Luftangriffen sprachen die Behörden der südukrainischen Hafenstadt Mariupol unterdessen mittlerweile von mehr als 130 Verletzten. In der Region Schytomyr sollen bei einem Luftangriff vier Menschen getötet und fünf verletzt worden sein. In der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw, wo nach schweren Angriffen ukrainischen Angaben zufolge mindestens 21 Menschen getötet wurden, soll auch die Universität bei Einschlägen getroffen worden sein. Ukrainische Medien veröffentlichten Bilder von dichten Rauchschwaden, die in Charkiw aufgenommen worden sein sollen.

Schäden an Holocaust-Gedenkstätte offenbar geringer als befürchtet

Nach dem Angriff auf den Fernsehturm in Kiew am Dienstag sind die Schäden an der nahe gelegenen Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar dagegen geringer als zunächst befürchtet. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP, der am Mittwoch vor Ort war, sagte, das zentrale Mahnmal dort sei unbeschädigt. Ein Sprecher der Gedenkstätte hatte zuvor erklärt, an einem jüdischen Friedhof auf dem Gelände habe es Schäden gegeben. Wie groß diese seien, sei aber unklar.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland mit Blick auf Babyn Jar Angriffe auf Kultur und Geschichte seines Landes vor. Die Angreifer versuchten, die ukrainische Geschichte auszuradieren, sagte Selenskyj in einer auf Facebook verbreiteten Rede. Der Präsident, selbst ein Jude, rief die jüdische Gemeinschaft zu Protesten gegen die russische Invasion in die Ukraine auf. "Ich appelliere jetzt an alle Juden der Welt - sehen Sie nicht, was passiert?"

Russland meldet Einnahme von AKW

Am Mittwoch hatten russische Einheiten nach Angaben aus Moskau das Gebiet um das größte Atomkraftwerk in der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Dies hätten russische Diplomaten der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien mitgeteilt, berichtete IAEA-Chef Rafael Grossi.

Auch aus dem südukrainischen Cherson meldete Moskau einen Erfolg: Dort habe das russische Militär die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte Großstadt erlangt. "Russische Einheiten der Streitkräfte haben das Zentrum der Region Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Von ukrainischer Seite hieß es lediglich, die Stadt sei umzingelt und russische Soldaten hätten den Hafen und den Bahnhof übernommen. Es habe zahlreiche Tote und Verletzte unter ukrainischen Soldaten und Zivilisten gegeben. Es wäre die erste ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen unter ihre Kontrolle bringen.

Fortsetzung der Gespräche am Donnerstag?

Die Ukraine hat der Nachrichtenagentur Unian zufolge neuen Verhandlungen mit Russland zugestimmt. Unian bezog sich dabei auf Informationen des ukrainischen Delegationsleiters David Arachamija. Von offizieller Seite gab sich die Ukraine allerdings weiterhin bedeckt zu der von Russland für Donnerstagmorgen angekündigten zweiten Gesprächsrunde. "Es ist zweifelhaft, dass ohne die Anwesenheit der anderen (ukrainischen) Seite am Verhandlungstisch wirklich Verhandlungen stattfinden können", twittert der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak. "Warten Sie also einfach auf den tatsächlichen Beginn des Dialogs."

Die ersten Gespräche am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht.